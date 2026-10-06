“Điểm gãy” nghẹn ngào nhất khép lại một thời kỳ

ANTD.VN - Có lẽ, với những ai đã, đang dành trọn tình yêu cho đội bóng Công an Hà Nội sẽ chẳng thể quên ngày 6-8-2002. Đó là mốc thời gian vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức như một “điểm gãy” nghẹn ngào nhất. Ngày hôm ấy, cái tên Công an Hà Nội chính thức biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt sau khi quyết định chuyển giao đội bóng được ký kết. 46 năm (1956 - 2002) đầy kiêu hãnh giờ khép lại...

Ký ức nuối tiếc và hoài niệm

Chỉ sau một đêm, một phần đam mê, hồn cốt gắn với nhịp thở Hà thành không còn nữa. Mất đi cái tên Công an Hà Nội, hàng vạn cổ động viên rơi vào một cảm giác hụt hẫng đến ngơ ngác. Họ không thể tin nổi đội bóng mình yêu mến lại kết thúc như thế!

Cái tên đội bóng Công an Hà Nội biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam sau ngày 6-8-2002 (Nguồn: Quang Minh)

Anh Nguyễn Thanh Tùng - một trong những người sáng lập Hội cổ động viên Công an Hà Nội vào năm 1998 nghẹn ngào nói: “Năm 2002, Công an Hà Nội giải thể và được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. Theo quy chế giải khi chuyển giao, đội Hàng không Việt Nam phải có ít nhất 10 cầu thủ của Công an Hà Nội cũ. Sang năm sau, Hàng không Việt Nam cũng bị giải thể. Đội chuyển thành LG Hà Nội ACB rồi Câu lạc bộ Hà Nội trước khi biến mất hẳn khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ cũng mai một dần, mỗi người một nơi - đó là những ngày thực sự tồi tệ. Tất cả anh em trong hội cổ động viên đều sốc và đau khổ. Với chúng tôi, đó là tình yêu không thể nói thành lời. Và lúc này đây, tình yêu ấy không còn chỗ dựa, bởi không còn đội để cổ vũ, đành chôn giấu dưới tầng sâu của sự nuối tiếc và hoài niệm”.

Nếu khán giả hụt hẫng vì mất đi một chỗ dựa tinh thần, thì với các cầu thủ và ban huấn luyện, đó là sự sụp đổ của cả một “mái nhà”. Những người từng sống qua ngày 6 tháng 8 năm 2002 không thể quên được không khí trầm lắng đến buốt giá bên trong phòng thay đồ của đội. Chỉ mới hôm qua, họ còn hừng hực khí thế thi đấu vì cờ sắc áo ngành. Vậy mà hôm nay, họ phải đối mặt với thực tế cay đắng rằng màu cờ ấy, phù hiệu ấy sẽ không còn tồn tại nữa. Buổi tập cuối cùng khép lại trong sự lặng im đến ngột ngạt. Không còn tiếng đùa tiếu hóm hỉnh thường ngày, không có những nụ cười chào nhau tàn cuộc. Các cầu thủ đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt đỏ ngầu với những giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi.

Không có mặt tại đội thời điểm đó vì đang tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, nhưng cựu hậu vệ Phạm Minh Đức vẫn cảm thấy đau xót nhớ lại: “Bản thân tôi trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ Công an Hà Nội, vì vậy không chỉ là tình yêu, đội bóng này còn là một phần rất quan trọng đối với tôi. Khi nghe thông tin đội chuyển giao cho Hàng không Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Những đồng đội khác của tôi cũng vậy. Anh em ai cũng buồn, nhưng biết làm sao được”. Vậy là các bức ảnh lưu niệm, những chiếc Cúp quý giá, từ Cúp hình hổ năm 1956, Cúp Vô địch Quốc gia năm 1984 đến Cúp Dunhill năm 1999, được cẩn trọng gói bọc để đưa về cất giữ trong phòng truyền thống của Công an thành phố hay gửi gắm cho Hội cựu cầu thủ gìn giữ. Mái nhà chung nay đã thuộc về những người khác hoàn toàn xa lạ.

Không còn Công an Hà Nội, một số cầu thủ tiếp tục chơi cho Hàng không Việt Nam, một số chuyển đi nơi khác, trong khi những ai thuộc biên chế ngành không thể chuyển nhượng tự do nên được tạo điều kiện ra đi theo dạng cho mượn. Một bộ phận cầu thủ khác vì quá hụt hẫng và không muốn khoác lên mình màu áo khác đã quyết định giải nghệ, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an tại các Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế hay Công an các quận, huyện... Mặc dù có công việc ổn định, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn là nỗi nhớ thảm cỏ Hàng Đẫy, tiếng hò reo của khán giả năm nào và vả những phút giây đầy cảm xúc. “Với bản thân tôi, vì dành trọn tình cảm cho Công an Hà Nội nên khi đội không còn nữa, việc ở lại và chơi cho với cái tên đội khác, tôi không làm được. Đó là lý do tôi chuyển sang Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2003” - cựu hậu vệ Phạm Minh Đức chia sẻ.

Tình yêu còn mãi...

Những người yêu mến Công an Hà Nội cũng vậy. Cái tên Công an Hà Nội không còn, họ cũng không muốn cổ vũ cho bất cứ câu lạc bộ nào khác. “Cổ động viên của Công an Hà Nội đặc biệt cá tính” - Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ - “Khi đội bóng mất tên, chúng tôi không còn đội để cổ vũ, nhưng cũng không chuyển sang hâm mộ bất cứ đội nào ở V-League. Tôi và nhiều người khác vẫn âm thầm dõi theo các cầu thủ cũ và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Riêng các anh em trong hội cổ động viên vẫn sinh hoạt đều đặn trên diễn đàn hoặc gặp gỡ cà phê, giao lưu bóng đá sân 7”…

Phạm Minh Đức cùng các cựu cầu thủ Công an Hà Nội nghẹn ngào nhớ lại ngày đội bóng Công an Hà Nội mất tên (Nguồn: Quang Minh)

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và trái bóng vẫn lăn trên sân cỏ V-League. Những năm đó, không ít đội bóng được hậu thuẫn mạnh mẽ đã tập hợp cho mình dàn ngôi sao thượng thặng, cũng có những đội mới thành lập ôm ấp tham vọng lớn. Bóng đá Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong buổi đầu lên chuyên, nhưng có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Người hâm mộ vẫn đến sân Hàng Đẫy vào mỗi dịp có trận đấu, nhưng bầu không khí sôi động cùng lá đại kỳ Công an Hà Nội hoàn toàn vắng bóng. Sự hào hoa, thanh lịch và phong cách bóng đá khó có thể trộn lẫn, cũng như những đường chuyền của của Vũ Minh Hiếu, bước chạy của Tuấn Thành hay Lưu Thanh Châu trong màu áo đội bóng ngành Công an đã trở thành kỷ niệm. Nhưng bóng đá vốn là câu chuyện của ký ức. Một đội bóng có thể biến mất khỏi sân cỏ, một cái tên có thể không còn xuất hiện, song tình yêu mà nó tạo ra trong lòng người hâm mộ thì không dễ dàng mất đi. Với những người từng đứng trên khán đài Hàng Đẫy, từng hát vang tên Công an Hà Nội, từng sống cùng những trận cầu và những thế hệ cầu thủ, ký ức về đội bóng vẫn được gìn giữ theo cách riêng của mỗi người. Trong những cuộc gặp gỡ của các cựu cầu thủ, trong những câu chuyện của người hâm mộ và cả trong những lần trở lại sân Hàng Đẫy, cái tên Công an Hà Nội vẫn được nhắc đến với tất cả sự trân trọng. Như anh Nguyễn Thanh Tùng nói, tình yêu với đội bóng vẫn còn mãi!