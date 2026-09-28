Đi khám vì ra máu bất thường, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 2 ung thư

ANTD.VN - Xuất hiện vệt máu lạ sau khi quan hệ vợ chồng, một phụ nữ 45 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện đồng thời ung thư cổ tử cung và dạ dày giai đoạn sớm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngày 28/9, Bệnh viện K thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhân mắc 2 loại ung thư cùng lúc. Người phụ nữ 45 tuổi đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ vợ chồng, phát hiện ung thư cổ tử cung. Đáng chú ý, người bệnh không có bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào nhưng nội soi cùng đợt khám lại ghi nhận ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Khi soi cổ tử cung, bác sĩ ghi nhận một polyp ở ống cổ tử cung. Polyp được sinh thiết, và kết quả là ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú, chưa lan ra ngoài cổ tử cung và chưa thấy hạch vùng chậu.

Người bệnh không đau bụng, không đầy hơi, không có bất kỳ biểu hiện nào về tiêu hóa. Trong cùng đợt khám, chị được nội soi dạ dày tầm soát. Ở hang vị, bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, khoảng 3 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Đây là hai bệnh ung thư độc lập, được phát hiện khi cả hai còn ở giai đoạn có thể phẫu thuật triệt căn.

Thay vì hai lần mổ, các bác sĩ giải quyết cả hai bệnh trong một ca phẫu thuật nội soi. Các chuyên gia về phẫu thuật tiêu hoá và phụ khoa đã phối hợp phẫu thuật với các kỹ thuật mới đó là phẫu thuật nội soi 3D: hình ảnh ba chiều giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, không cần mở bụng lớn.

Phẫu thuật nội soi dạ dày kèm nạo vét hạch sử dụng Indocyanine Green, giúp định vị chính xác tổn thương dạ dày và xác định bản đồ hạch.

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, xác định hạch cửa bằng ICG: xác định hạch đầu tiên nhận dẫn lưu từ khối u cổ tử cung, giúp tối ưu hoá vét hạch chậu.

Cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Ngày đầu sau mổ, người bệnh tỉnh táo, ngồi dậy và vận động nhẹ nhàng được. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ sẽ là cơ sở để các bác sĩ lên kế hoạch điều trị và theo dõi tiếp theo.

Điều đáng chú ý, nếu người bệnh không được nội soi dạ dày trong đợt khám này, khối u thứ hai có thể vẫn tiếp tục phát triển mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Theo các bác sĩ, với ung thư dạ dày, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao. Tuy nhiên, bệnh ở giai đoạn sớm hầu như không gây triệu chứng. Khi đã đau bụng, nôn, sụt cân, bệnh thường đã tiến triển. Nội soi là phương pháp phát hiện được tổn thương sớm, và cho phép sinh thiết ngay trong lần soi.

Các bác sĩ Bệnh viện K nhấn mạnh ung thư dạ dày phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi bệnh trên 90%. Với bệnh đã ở giai đoạn muộn, con số này giảm rõ rệt.

Với ung thư cổ tử cung, đây là một trong số ít bệnh ung thư có thể phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư, trước khi trở thành ung thư thực sự. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap) và xét nghiệm HPV định kỳ giúp phát hiện bất thường khi người bệnh chưa có triệu chứng.