Đèo Prenn liên tiếp sạt lở nghiêm trọng, công bố tình huống khẩn cấp

ANTD.VN -Chiều 22/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường đèo Prenn nhằm kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng nhân dân.

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và các đợt áp thấp nhiệt đới khiến khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt hứng chịu nhiều trận mưa lớn kéo dài từ tháng 8/2026 đến ngày 20/9/2026. Mưa liên tục trên diện rộng làm nền địa chất suy yếu đáng kể, dẫn đến nguy cơ sạt lở thường xuyên trên tuyến đèo Prenn.

Cụ thể, theo báo cáo khảo sát của Sở Xây dựng Lâm Đồng, đoạn mái taluy dương từ Km224+900 đến Km225+250 (chiều cao 20 - 25m, dài khoảng 120 m) có địa chất phức tạp gồm đất xen lẫn đá mồ côi và đã mất ổn định tổng thể.

Tính từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này đã xảy ra 8 đợt sạt lở nghiêm trọng, điển hình là các sự cố vào ngày 12/9 và 19/9/2026 khi đất đá bất ngờ đổ gục xuống mặt đường, đe dọa trực tiếp các phương tiện qua lại.

Đèo Prenn liên tục bị sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng ứng trực 24/24h, đặt biển cảnh báo phản quang, phân luồng giao thông và theo dõi sát sao sự dịch chuyển đất đá.

Về phương án lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất triển khai ngay công trình khẩn cấp với các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu gồm bạt hạ mái taluy tại khu vực sạt trượt nguy hiểm nhằm bảo đảm độ dốc ổn định tổng thể và gia cố bằng công nghệ hiện đại.

Tổng kinh phí dự kiến cho công trình khoảng gần 16 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai và vốn điều hòa của tỉnh.

Việc sớm công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ giúp chính quyền địa phương chủ động thi công, ngăn chặn ách tắc và lấy lại sự an tâm tuyệt đối cho người dân cũng như du khách khi qua lại cửa ngõ Đà Lạt.