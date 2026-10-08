Đến năm 2030, 100% dân số Hà Nội có bảo hiểm y tế

Khám chữa bệnh BHYT ở Hà Nội (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn ngày 7-10-2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; vận động phát triển người tham gia BHYT và xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHYT…

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội được giao chủ trì, tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu năm 2026 đạt 96,25%; năm 2027 đạt 96,80%; năm 2028 đạt 97,30%; năm 2029 đạt 97,90% và năm 2030 đạt 100%.

Cùng đó, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân tích tình hình tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng, địa bàn; xác định các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên; phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

UBND các xã, phường được yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn…