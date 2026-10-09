Đêm nhạc kết nối tuyệt tác của hai nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn

ANTD.VN - Đêm nhạc “Từ Thiên thai đến Ở trọ” diễn ra vào tối 14-10 tới tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của hai nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn qua cách dàn dựng kết hợp âm nhạc với múa đương đại.

Chương trình được Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam dàn dựng với mong muốn giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của hai nhạc sĩ, từ nét lãng mạn trong "Thiên thai" của nhạc sĩ Văn Cao đến những chiêm nghiệm về cuộc sống qua "Ở trọ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi và tài năng như: Mỹ Linh, Bằng Kiều, Đức Tuấn, Đào Tố Loan, Hà Lê, Bảo Yến, Viết Danh, Lô Thủy... cùng nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, Vũ đoàn Mây, Vũ đoàn Đương đại và Dàn nhạc Semi-Classic. Đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật đêm diễn là NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn NSND Trần Bình. Trên sân khấu, giữ vị trí kết nối âm nhạc với nghệ sĩ và khán giả là MC Chiến Thắng.

Ca sĩ Mỹ Linh tham gia trình diễn trong đêm nhạc

Theo NSND Trần Bình, ý tưởng thực hiện chương trình xuất phát từ sự gặp gỡ giữa hai thế giới âm nhạc có nhiều khác biệt nhưng cùng giàu giá trị nhân văn. Theo đó, nếu như âm nhạc Văn Cao gắn với chất trữ tình, lãng mạn, những miền mộng tưởng và các trường ca hào hùng về dân tộc, thì sáng tác của Trịnh Công Sơn lại thường gợi mở những suy tư về thân phận, tình yêu và cuộc sống. Điểm chung giữa hai nhạc sĩ là những giai điệu giàu sức sống cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về con người, quê hương và đất nước.

Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ, phần đầu diễn sẽ giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của Văn Cao gồm: Thiên thai, Suối mơ, Bến xuân, Cung đàn xưa, Trương Chi, Đàn chim Việt, Làng tôi - Ngày mùa, Trường ca Sông Lô và Mùa xuân đầu tiên. Các nhạc phẩm cho thấy nhiều sắc thái trong sáng tác của Văn Cao, từ những giai điệu giàu chất thơ, lãng mạn đến âm hưởng hào sảng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Đào Tố Loan sẽ trình diễn 2 tác phẩm "Bến xuân" và "Trường ca Sông Lô" ở phần đầu tôn vinh các sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao

Ở phần này, ca sĩ Đào Tố Loan sẽ trình diễn 2 tác phẩm "Bến xuân" và "Trường ca Sông Lô". Theo nữ nghệ sĩ, đây là trải nghiệm đặc biệt bởi hai ca khúc đều đòi hỏi cách thể hiện khác nhau, một bên giàu chất trữ tình, một bên mang âm hưởng hào hùng. Cô hy vọng qua phần trình diễn, khán giả có thể cảm nhận vẻ đẹp trong âm nhạc Văn Cao cũng như những rung động mà nhạc sĩ gửi gắm trong từng tác phẩm.

Trong khi đó, ca sĩ Viết Danh thể hiện ca khúc "Trương Chi" mang màu sắc riêng trong sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Theo nam ca sĩ, tác phẩm không chỉ đòi hỏi người hát thể hiện chính xác giai điệu, ca từ mà còn cần nắm bắt chiều sâu cảm xúc của nhân vật và câu chuyện được gửi gắm. Để chuẩn bị cho tiết mục này, Viết Danh cho biết, anh hướng đến cách thể hiện chân thành, tiết chế, vừa giữ tinh thần tác phẩm vừa tìm kiếm dấu ấn cá nhân. Nam ca sĩ cũng mong khán giả không chỉ nghe lại một ca khúc quen thuộc mà còn cảm nhận được thế giới cảm xúc và vẻ đẹp riêng trong âm nhạc Văn Cao.

CHà Lê sẽ đem đến hơi thở âm nhạc mới khi hát các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nếu phần đầu đưa khán giả đến với những sáng tác của Văn Cao thì phần hai của chương trình sẽ mở ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn qua các ca khúc như: Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Xin mặt trời ngủ yên, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Biển nhớ, Mưa hồng, Phôi pha. Những sáng tác quen thuộc này sẽ được giới thiệu trong cách dàn dựng mới, tiếp tục khai thác các chủ đề tình yêu, ký ức và những chiêm nghiệm về cuộc sống vốn tạo nên dấu ấn trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Một trong những điểm nhấn ở phần 2 là sự xuất hiện của ca sĩ Hà Lê với hai ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" và "Huế - Sài Gòn - Hà Nội". Nam ca sĩ tâm sự, việc tham gia chương trình là cơ hội để anh thể hiện sáng tác của Trịnh Công Sơn trong một đêm nhạc tôn vinh hai tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam. Với Hà Lê, thể hiện những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả vừa là niềm vui, vừa đòi hỏi trách nhiệm với tác phẩm và người sáng tác. Anh hướng đến việc giữ lại tinh thần, cảm xúc vốn có của hai ca khúc, đồng thời tìm cách thể hiện phù hợp với màu sắc âm nhạc của mình.

Cũng theo nam ca sĩ, người nghệ sĩ cần tôn trọng tác phẩm và người sáng tác, nhưng cũng phải tìm được cách kể câu chuyện âm nhạc bằng cảm xúc và ngôn ngữ biểu diễn riêng. Đây là điều cần thiết khi tiếp cận những ca khúc đã có vị trí trong lòng công chúng.

Ca sĩ Đức Tuấn

Bên cạnh phần trình diễn của các ca sĩ, chương trình còn kết hợp âm nhạc với nghệ thuật múa đương đại, có sự tham gia của các nhóm nhạc, vũ đoàn và Dàn nhạc Semi-Classic. Cách kết hợp này tạo thêm không gian biểu đạt cho các sáng tác, đồng thời góp phần kết nối hai phần âm nhạc trong cùng một chương trình.

Với "Từ Thiên thai đến Ở trọ", ban tổ chức lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu của hai nhạc sĩ để giới thiệu đến khán giả qua cách dàn dựng sân khấu mới, vừa thể hiện được chất lãng mạn, bay bổng trong âm nhạc Văn Cao, vừa phác họa được những suy tư về thân phận và cuộc sống trong sáng tác Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc hướng đến việc làm nổi bật những nét riêng của mỗi tác giả, đồng thời cho thấy điểm gặp gỡ trong giá trị nhân văn của hai di sản âm nhạc.

Chương trình diễn ra lúc 20h tối 14-10-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.