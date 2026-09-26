Đêm hội trăng rằm của thiếu nhi Thủ đô

Ngày hội đêm trăng rằm của thiếu nhi Thủ đô

Dự chương trình có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

“Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Ban tổ chức tặng quà cho các thiếu nhi

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho thiếu nhi

Thông qua hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động tuyên dương các em có thành tích nổi bật; cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho trẻ em, chương trình tiếp tục lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng, để mỗi em nhỏ có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp.

Không khí đêm hội trăng rằm được khai màn rộn ràng, tươi vui với màn múa Lân Rồng và liên khúc Trung thu do Đoàn Nghệ thuật Măng non Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn. Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng mang đến không gian nghệ thuật sinh động, giàu màu sắc dân gian và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương, tặng quà 30 thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có tài năng nổi bật, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và cấp thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quà tới các em thiếu nhi

Chương trình cũng dành nhiều phần quà Trung thu tới đông đảo thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, các em đến từ các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao tặng 4.023 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó 30 suất quà được trao trực tiếp tại chương trình.