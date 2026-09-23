Đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

ANTD.VN - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, Bộ Y tế cho biết đã trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế quy định hiện hành về chính sách trợ giúp xã hội, trong đó đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8%.

Cử tri Lạng Sơn kiến nghị: "Chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với người nghỉ hưu trước năm 1990 và chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang được thực hiện theo ghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Tuy nhiên, mức trợ cấp hiện hành vẫn còn thấp, chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu đời sống của người thụ hưởng. Vì vậy, đề nghị Nhà nước quan tâm nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tăng mức lương hưu và các khoản trợ cấp nêu trên nhằm bảo đảm đời sống cho các đối tượng thụ hưởng chính sách".

Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng. Ảnh: Chinhphu.vn

Trả lời kiến nghị của cử tri Lạng Sơn, Bộ Y tế cho biết, từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 5 lần ban hành văn bản điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó, có người cao tuổi và người khuyết tật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng và thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là sự cố gắng lớn của Chính phủ trong điều kiện ngân sách nhà Nước còn khó khăn.

Hiện nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8%.

Cũng theo Bộ Y tế, chính sách trợ giúp xã hội tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối, huy động nguồn lực của ngân sách Nhà nước dành cho an sinh xã hội.