Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ đối với gia đình có từ 2 con gái dưới 16 tuổi

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất gia đình có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi được địa phương xem xét biểu dương, hỗ trợ mua BHYT học sinh, sữa học đường.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Tại khoản 2, Điều 4 của dự thảo Thông tư, Bộ Y tế đề xuất, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tế, các địa phương lựa chọn, quyết định những nội dung khuyến khích, biểu dương và hỗ trợ đối với cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất.

Dự thảo đề cập đến những gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt. Các hình thức hỗ trợ có thể bao gồm tôn vinh, biểu dương việc nuôi dạy con, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sữa học đường và những nội dung phù hợp khác.

So với dự thảo lấy ý kiến lần đầu, dự thảo lần hai làm rõ hơn độ tuổi của trẻ và các hình thức hỗ trợ.

Đáng chú ý, dự thảo không quy định mức hỗ trợ bằng tiền thống nhất trên toàn quốc. Việc lựa chọn đối tượng, nội dung và hình thức hỗ trợ sẽ căn cứ vào mục tiêu chính sách dân số và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh chính sách dành cho các gia đình, Bộ Y tế cũng đề xuất khen thưởng những tập thể thực hiện tốt công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cụ thể, xã có 100% thôn đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước có thể được đề xuất UBND cấp tỉnh thưởng một lần, kèm biểu dương và hỗ trợ bằng tiền.

Theo báo cáo đánh giá của Cục Dân số, chính sách này hướng tới thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và góp phần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Việc xây dựng Thông tư mới nhằm kế thừa những nội dung còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ để đáp ứng mục tiêu dân số trong giai đoạn mới.