Đề xuất mở rộng danh mục bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 252 lên 372, trong đó có thêm các bệnh về tim mạch, ung thư, hô hấp…

Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm nhiều bệnh được kê đơn trên 30 ngày

Bổ sung hàng loạt bệnh, nhóm bệnh

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày (tối đa 90 ngày), được đề xuất mở rộng so với danh mục hiện hành.

Danh mục hiện hành gồm 252 bệnh, nhóm bệnh. Bộ Y tế đề xuất danh mục mới lên 372, tăng 120 bệnh, nhóm bệnh.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hàng loạt bệnh và tình trạng bệnh như các dị tật vách tim bẩm sinh, một số tình trạng sau phẫu thuật tim, bệnh van hai lá, van động mạch chủ và van ba lá; suy tim, rung nhĩ và cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, hội chứng nút xoang bệnh lý.

Một số bệnh mạch máu cũng được đưa thêm vào danh mục như giãn tĩnh mạch, bệnh động mạch cảnh, xơ vữa động mạch, hội chứng Raynaud, hội chứng sau huyết khối, suy tĩnh mạch mạn tính, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch, hẹp động mạch...

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung hàng loạt bệnh như bệnh viêm, tự miễn đến nhiễm trùng và rối loạn sắc tố, tóc, móng.

Trong đó, có lupus ban đỏ da, nấm móng, rụng tóc từng vùng, lao da, nhiễm mycobacteria không điển hình, xơ cứng bì khu trú, trứng cá đỏ, trứng cá, viêm tuyến mồ hôi mủ, rụng tóc kiểu nam, loạn dưỡng móng, ngứa da, da khô, bạch biến, vảy cá mắc phải.

Danh mục cũng đề xuất bổ sung một số bệnh và tổn thương da khác như nám má, nốt ruồi, sẹo lồi, viêm mạch dạng livedo, viêm mao mạch da, vảy cá bẩm sinh, bệnh da do nhạy cảm ánh sáng di truyền.

Với bệnh ung thư, danh mục cũng đề xuất thêm 10 bệnh, nhóm bệnh như u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy.

Với bệnh hô hấp, Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính, sẹo hẹp thanh quản.

Ở nhóm nội tiết và chuyển hóa, danh mục mới dự kiến bổ sung viêm tuyến giáp liên quan thiếu i ốt, đái tháo nhạt, suy giáp sau phẫu thuật hoặc can thiệp, rối loạn lipid máu, hội chứng Turner và tiền đái tháo đường...

Thời gian kê đơn căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân

Dự thảo tiếp tục quy định đối với bệnh thuộc danh mục được áp dụng kê đơn ngoại trú trên 30 ngày, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh. Số ngày sử dụng của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này kèm theo bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng quy định cách kê đơn trong trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.