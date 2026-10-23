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Thời sự Chính trị

ĐBQH: Điều tiết ngân sách cho địa phương phải đi cùng với trách nhiệm giải trình

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Tiến Hưng

ANTD.VN - Một số ĐBQH đoàn Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết ngân sách phù hợp với Luật Thủ đô, tạo nguồn lực để thành phố thực hiện các dự án liên vùng như Vành đai 4, Vành đai 5...

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ĐBQH Nguyễn Thị Tuyến phát biểu thảo luận tổ

Chiều 23-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Tại tổ Hà Nội, các ĐBQH cơ bản tán thành việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm thống nhất quy trình, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Trung ương và Quốc hội nghiên cứu bảo đảm tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp với Luật Thủ đô và điều kiện thực tế của Hà Nội, tạo nguồn lực ổn định để thành phố chủ động đầu tư hạ tầng thiết yếu, các công trình quy mô lớn và dự án liên vùng như đường sắt đô thị, các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5.

Theo bà Tuyến, đây không chỉ là những công trình phục vụ Hà Nội mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước.

Cùng quan tâm đến nguồn lực phát triển Thủ đô, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt đề nghị khi điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo khoản 3 Điều 36, cần đánh giá tác động đến khả năng cân đối ngân sách, các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã và nghĩa vụ đầu tư trung hạn của Hà Nội.

Theo đại biểu, nếu từ năm 2027 điều chỉnh giảm tỷ lệ phân chia một số khoản thu cho Hà Nội, cần xem xét ảnh hưởng đến nguồn thu thực tế thành phố được hưởng, khả năng cân đối chi thường xuyên và các cam kết đầu tư trung hạn, nhất là 5 dự án đường sắt đô thị, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc đánh giá tác động tại khoản 3 Điều 36; trường hợp tác động lớn, Chính phủ cần trình Quốc hội phương án chuyển tiếp hoặc giải pháp bảo đảm nguồn lực. Quy định này cần thống nhất với Điều 21 Luật Thủ đô và khoản 3 Điều 101 dự thảo.

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Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt phát biểu thảo luận

Cũng theo ông Việt, không nên cố định tỷ lệ điều tiết riêng cho Hà Nội mà cần quyết định trên cơ sở nhiệm vụ chi, khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu phát triển thực tế.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cũng đề nghị bổ sung trách nhiệm báo cáo, giải trình tại Điều 69 và Điều 86, nhất là trong bối cảnh cấp xã tiếp nhận thêm nhiệm vụ về ngân sách và đầu tư công.

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Từ khóa:

#bà Nguyễn Thị Tuyến #Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) #Luật Đầu tư công

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