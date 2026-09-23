Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng cơ sở giam giữ kiểu mẫu

ANTD.VN - Sáng 23/9/2026, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn, tiếp tục chương trình làm việc tại Trại tạm giam số 2.

Nội dung làm việc tập trung vào việc khảo sát chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; chính sách hỗ trợ và điều kiện cơ sở vật chất...

Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND Thành phố, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố. Về phía Công an Thành phố có Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Làm việc với đoàn tại Trại tạm giam số 2 có Đại tá Trần Duy Hưng, Giám thị cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 báo cáo khái quát tình hình chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, chính sách hỗ trợ và điều kiện cơ sở vật chất. Từ năm 2025, Trại tạm giam số 2 tổ chức lại hoạt động theo mô hình Trại trung tâm và các phân trại trực thuộc, dẫn đến khối lượng công việc và số lượng đối tượng giam giữ tăng cao.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 trình bày báo cáo tại hội nghị

Thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý giam giữ. Công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra buồng giam được thực hiện nghiêm ngặt, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ.

Việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được duy trì đúng quy định.

Tuy nhiên, đơn vị đang đối mặt với khó khăn do quy mô giam giữ mở rộng, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhiều khu vực đã xuống cấp. Trại tạm giam số 2 kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và triển khai các phần mềm số hóa.

Đại diện đoàn khảo sát phát biểu phát biểu trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý giam giữ và thi hành án hình sự, chỉ ra những tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp làm rõ thêm những vướng mắc chung của lực lượng. Cụ thể, các đơn vị đang chịu áp lực lớn về không gian làm việc và khu vực lưu trữ vật chứng tồn đọng; khó khăn trong việc quản lý, giam giữ số lượng lớn can phạm nhân chưa được xét xử và các đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật lưu trú do rào cản ngôn ngữ, cơ sở vật chất chưa đồng bộ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 2 trong điều kiện quá tải và cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Trưởng đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện báo cáo, phân định rõ các nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, HĐND Thành phố hay Công an Thành phố để làm căn cứ tổng hợp, đề xuất xử lý.

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND Thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị

Để tháo gỡ các vướng mắc, Đoàn khảo sát đề nghị các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố tham mưu Ban Giám đốc tập trung nguồn lực giải quyết các dự án cải tạo cơ sở giam giữ; phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề về quy hoạch đô thị xung quanh trại nhằm hướng tới xây dựng cơ sở giam giữ kiểu mẫu.

Cùng với đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng theo các quy định mới ban hành năm 2026.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống camera thông minh và phần mềm quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả giám sát, giảm tải áp lực cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Duy Hưng, Giám thị Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thay mặt đơn vị, Đại tá Trần Duy Hưng, Giám thị Trại tạm giam số 2 phát biểu đáp từ, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát và Lãnh đạo Công an Thành phố; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện các mặt công tác chuyên môn theo đúng quy định trong thời gian tới.