Đẩy mạnh tuyên truyền PCCC,lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

ANTD.VN - Hơn 200 cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Định Công, Hà Nội được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đồng thời tiếp cận giải pháp truyền tin báo cháy nhằm nâng cao khả năng phát hiện, thông báo và xử lý kịp thời khi có sự cố.

Đại diện cơ sở nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng/cam kết công tác PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Trang bị kỹ năng, chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Ngày 17-10-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND phường Định Công tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH và giới thiệu giải pháp truyền tin báo cháy cho đại diện các cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đại diện UBND phường Định Công, Công an phường Định Công, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, đại diện Công ty CP Thiết bị công nghiệp GEIC cùng đông đảo chủ cơ sở, hộ gia đình kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu không được trang bị đầy đủ phương tiện, duy trì điều kiện an toàn và chủ động phương án xử lý sự cố. Đặc biệt, tại những công trình vừa phục vụ sinh hoạt, vừa sử dụng làm nơi kinh doanh, việc bố trí hàng hóa, thiết bị điện, nguồn nhiệt và vật dụng dễ cháy có thể làm gia tăng nguy cơ phát sinh cháy cũng như gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chữa cháy khi sự cố xảy ra.

Tại hội nghị, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã phổ biến những quy định pháp luật về PCCC&CNCH, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc chủ động kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu đúng cách.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh –Chủ tịch UBND phường Định Công phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, cách thông báo cho lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn an toàn và hạn chế nguy cơ ngạt khói. Qua đó, mỗi chủ cơ sở, hộ gia đình có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp, không lúng túng, bị động trước những diễn biến bất ngờ.

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực tế, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm phòng ngừa cháy, nổ, từng bước hình thành thói quen kiểm tra, phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn ngay từ mỗi cơ sở, hộ gia đình.

Tăng cường ứng dụng thiết bị truyền tin báo cháy

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là giới thiệu giải pháp truyền tin báo cháy với sự tham gia của đại diện Công ty CP Thiết bị công nghiệp GEIC. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về hệ thống, thiết bị truyền tin báo cháy, nguyên lý hoạt động và những lợi ích trong việc tiếp nhận, truyền thông tin cảnh báo khi xảy ra sự cố.

Đại diện các cơ sở công lập trên địa bàn thực hiện ký kết hợp đồng/cam kết công tác PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Việc ứng dụng thiết bị truyền tin báo cháy góp phần nâng cao khả năng thông báo sự cố, hỗ trợ cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời tổ chức xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đây cũng là giải pháp giúp các cơ sở quan tâm hơn đến việc đầu tư phương tiện, công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện cháy, nổ, bên cạnh việc duy trì các điều kiện an toàn và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh đã trao đổi, tìm hiểu và được giải đáp những nội dung liên quan đến việc triển khai thiết bị, quy trình lắp đặt và các thủ tục cần thiết. Trên cơ sở nhu cầu và thỏa thuận, nhiều cơ sở đã tiến hành ký kết hợp đồng lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy dưới sự chứng kiến của đại diện UBND phường, Công an phường Định Công và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12.

Đại diện Công ty CP thiết bị công nghiệp GEIC giới thiệu hệ thống, thiết bị truyền tin

Việc ký kết thể hiện sự chủ động phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, đơn vị cung cấp giải pháp và các cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn PCCC. Tuy nhiên, thiết bị truyền tin báo cháy chỉ phát huy hiệu quả khi được lắp đặt, vận hành đúng yêu cầu và không thay thế trách nhiệm tự kiểm tra, duy trì điều kiện an toàn, chuẩn bị phương án thoát nạn, chữa cháy tại chỗ của mỗi cơ sở.

Thông qua hội nghị, kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ của hơn 200 cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được củng cố; đồng thời, việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong công tác cảnh báo, thông tin sự cố.

Thời gian tới, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và người dân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ. Từ mỗi kiến thức được trang bị, mỗi nguy cơ được phát hiện, khắc phục đến việc chủ động đầu tư giải pháp cảnh báo phù hợp, các cơ sở cần nâng cao trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn phường Định Công.