Đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 ở xã Kim Anh

ANTD.VN - Với quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, xã Kim Anh, Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Từ kiện toàn tổ chức, đầu tư hạ tầng số đến xây dựng các Tổ công nghệ số cộng đồng, địa phương từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với cải cách hành chính và đời sống.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 xã Kim Anh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn xã

Chủ động từ tổ chức, điều hành đến cơ sở

Theo đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kim Anh, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn và chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, UBND xã Kim Anh xác định chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai thống nhất, quyết liệt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện ở cơ sở. Báo cáo của UBND xã cho thấy, địa phương đã chủ động quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai có trọng tâm, UBND xã Kim Anh đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ đối với từng thành viên, duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng quý và xây dựng kế hoạch triển khai bám sát chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt, 28/28 thôn trên địa bàn đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 231 thành viên. Đây được xác định là lực lượng nòng cốt đưa các chủ trương, tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Không dừng ở việc ban hành kế hoạch, văn bản, xã Kim Anh đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó có Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/8/2025 về triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 26/8/2025 triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số”; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26/8/2025 về phong trào “Bình dân học vụ số”. Cùng với đó, xã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; thành lập Tổ công tác triển khai phong trào “Bình dân học số”.

Xã Kim Anh đã từng bước hình thành nền nếp làm việc trên môi trường điện tử trong toàn hệ thống chính trị

Cùng với chuyển đổi số, Kim Anh xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành. Sau gần 5 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, UBND xã đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; hoàn thành 21/34 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, đạt 61,76%.

Tinh thần cải cách được thể hiện rõ tại Điểm phục vụ hành chính công. UBND xã đã công khai niêm yết 557 thủ tục hành chính, trong đó 59 thủ tục được cung cấp dịch vụ công toàn trình và 361 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc ứng dụng mã QR để tra cứu thông tin thủ tục hành chính giúp người dân có thể chủ động tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục thuận tiện hơn.

Từ ngày 1/7 đến 20/11/2025, xã đã tiếp nhận 7.764 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 7.385 hồ sơ, đạt 95%. Trong đó, 7.224 hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, đạt 93%; số hồ sơ quá hạn là 161, chiếm 7%, còn 397 hồ sơ đang giải quyết. Những con số này cho thấy việc đưa các nền tảng số vào giải quyết công việc đang từng bước gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Từng bước hình thành chính quyền số, xã hội số

Một trong những nền tảng quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57 là hạ tầng số. Tại Kim Anh, 3 nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone đã cung cấp dịch vụ, bảo đảm phủ sóng 4G/5G đến 100% thôn và khu vực trung tâm xã. Internet cáp quang được triển khai tới từng hộ dân; 100% cơ quan, trường học, trạm y tế được kết nối mạng ổn định. Trụ sở UBND xã được trang bị 81 máy tính, bảo đảm 100% cán bộ, công chức có thiết bị làm việc kết nối mạng.

Xã Kim Anh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết số 57

Cùng với đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên làm việc trên môi trường mạng; hệ thống mạng LAN, Wifi được phủ kín các phòng làm việc. Hệ thống hội nghị trực tuyến bảo đảm kết nối với thành phố và các cơ quan Trung ương. 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, đồng thời 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc xã được cấp chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

Trong hoạt động điều hành, chuyển đổi số đã được đưa vào từng khâu công việc. 100% cán bộ, công chức xã sử dụng thư điện tử công vụ; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức thực hiện chỉ đạo, điều hành, xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử. 100% văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý và ký số trên môi trường điện tử, trừ văn bản mật theo quy định. Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, cập nhật, giải quyết và trả kết quả trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Ở góc độ dữ liệu, xã thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai số hóa dữ liệu đất đai, hộ tịch, cán bộ, công chức. Việc khai thác dữ liệu dân cư được thực hiện theo hướng “khai thác dữ liệu thay vì yêu cầu bổ sung giấy tờ”, góp phần giảm những giấy tờ người dân phải xuất trình khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số cũng từng bước lan tỏa sang lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. 100% hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ, vừa trên địa bàn thực hiện khai báo thuế và thanh toán nghĩa vụ thuế qua các nền tảng số. Các giao dịch hành chính, thu phí, lệ phí được khuyến khích thực hiện không dùng tiền mặt. Người dân được tiếp cận các nền tảng dữ liệu công dân như định danh điện tử, tiêm chủng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 100% cơ sở giáo dục tiểu học, THCS đã tiếp cận và triển khai các thành phần của mô hình trường học điện tử như sổ điểm điện tử, thông tin liên lạc điện tử, học liệu số.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Một bộ phận người dân chưa quen với thao tác trực tuyến, mức độ chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp; hạ tầng mạng tại một số thôn, trường học, trạm y tế chưa đồng bộ, chất lượng đường truyền ở một số khu vực xa trung tâm chưa ổn định. Xã chưa bố trí được công chức chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, trong khi cán bộ chuyên trách an toàn thông tin cũng chưa có. Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân còn hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trị xã Kim Anh tiếp tục được đẩy mạnh

Những hạn chế này được Kim Anh xác định là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Theo phương hướng năm 2026, xã tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; đưa các chỉ tiêu chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy và kế hoạch hằng năm của UBND xã.

Trọng tâm là thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Kim Anh tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò của lực lượng thanh niên, duy trì phong trào “Bình dân học vụ số”.

Từ nền tảng đã tạo dựng, xã Kim Anh cũng định hướng chủ động xây dựng danh mục nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị; đề xuất thành phố hỗ trợ, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác công - tư trong ứng dụng công nghệ số.

Với cách làm từ sớm, từ cơ sở, lấy cải cách hành chính làm động lực, hạ tầng số làm nền tảng và người dân làm trung tâm phục vụ, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tại Kim Anh đang từng bước được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, phần việc rõ ràng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ hiện diện trong hệ thống điều hành của chính quyền mà từng bước đi vào thủ tục hành chính, sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.