ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ NỀN Y TẾ TOÀN DÂN (kỳ 2): Lộ trình cải cách tiền lương đập tan xuyên tạc về "hệ thống tàn nhẫn"

ANTD.VN - Tiếp nối kỳ trước, bài viết lột trần thủ đoạn cắt xén số liệu hòng kích động bất mãn về thu nhập của y bác sĩ. Lộ trình cải cách tiền lương bứt phá, tính nhân văn của chế độ bồi dưỡng hiện vật cùng nỗ lực tăng phụ cấp đã làm sáng tỏ mọi dối trá. Đây là minh chứng đanh thép khẳng định sự chăm lo toàn diện của Nhà nước, đập tan hoàn toàn luận điệu xuyên tạc về một "hệ thống y tế bóc lột, tàn nhẫn".

Khép lại những phân tích về bản chất tài chính vĩ mô ở Kỳ 1, chúng ta tiếp tục đối diện với mũi tấn công thứ hai, thâm độc và trực diện hơn của các thế lực thù địch nhằm khơi dậy sự bất mãn cá nhân về thu nhập và đãi ngộ.

Trong các bài viết kích động trên mạng xã hội, kẻ xấu thường xuyên sử dụng hình ảnh "cầm tờ lương 5 củ" và đưa ra những phép so sánh đầy miệt thị như "tiểu thương ngoài chợ An Đông nhìn vào chắc tưởng tiền tiêu vặt". Mục đích đen tối của chúng là muốn hạ thấp danh dự, chà đạp lên lòng tự tôn của đội ngũ trí thức y khoa và kích động sự quay lưng với chế độ. Để hợp lý hóa kịch bản này, chúng đã sử dụng một thủ đoạn cực kỳ xảo trá bằng cách cố tình nhặt nhạnh các số liệu, hệ số lương cũ kỹ từ thời kỳ ban hành Nghị định 204/2004/NĐ-CP cách đây hàng thập kỷ để đánh tráo khái niệm, đồng thời nhắm mắt phớt lờ hoàn toàn những nỗ lực bứt phá của hệ thống chính trị hiện tại.

Tuy nhiên, sự dối trá không thể che lấp mặt trời. Mọi mánh khóe xuyên tạc, cắt xén số liệu và thủ đoạn thao túng cảm xúc đều phải cúi đầu trước những quyết sách thực tiễn, quyết liệt và liên tục của Đảng, Chính phủ trong công cuộc cải cách tiền lương và chăm lo đời sống nhân viên y tế. Lực lượng y tế chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau, bức tranh thực tế sẽ đập tan hoàn toàn luận điệu rêu rao về một "hệ thống bóc lột".

Thủ đoạn thâm độc và trơ trẽn nhất của bài viết sai trái là thao túng con số. Bằng cách cố tình bám víu vào hệ số lương khởi điểm 2.34 (áp dụng cho viên chức trình độ đại học mới ra trường theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP), rồi nhân với một mức lương cơ sở lỗi thời từ nhiều năm trước, kẻ xấu đã vẽ ra một viễn cảnh thu nhập vô cùng bi đát, rẻ mạt nhằm gieo rắc sự uất ức. Chúng cố tình dùng sự lạc hậu của quá khứ để công kích hiện tại, che giấu hoàn toàn một lộ trình cải cách tiền lương mạnh mẽ, rầm rộ chưa từng có mà cả hệ thống chính trị đang dồn toàn lực thực hiện để tri ân và chăm lo cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thực tiễn quản lý Nhà nước đã chứng minh sự quan tâm sâu sắc này thông qua những cú hích mang tính lịch sử. Nhận thức rõ áp lực lạm phát và sự cống hiến không mệt mỏi của lực lượng y tế, từ ngày 01/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, thực hiện đợt tăng lương cơ sở cao nhất trong nhiều năm trở lại đây với mức tăng thẳng 30%, đưa lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/tháng; tới hiện tại là 2.530.000 đồng/tháng.

Và quyết tâm ấy hoàn toàn không chững lại! Không đợi đến khi các luận điệu xuyên tạc kích động, Đảng và Nhà nước luôn chủ động đón đầu để bảo đảm an sinh. Đặc biệt mới đây, thấu hiểu đãi ngộ đối với đội ngũ y bác sĩ chưa bao giờ là đủ đối với một ngành nghề vất vả, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ ngày 01/01/2026, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng và dược sĩ mới tuyển dụng được xếp lương từ bậc 2 ngay (hệ số khoảng 2,67), thay vì bậc 1 như trước.

Bức tranh thu nhập hoàn toàn không chỉ dừng lại ở con số "lương cứng" (nhân hệ số cơ bản) như bảng trên. Dưới lăng kính kinh tế học, việc Chính phủ liên tục tăng mức lương cơ sở, tăng hệ số lương khởi điểm mang ý nghĩa cực kỳ to lớn, nó đóng vai trò như một đòn bẩy tài chính khổng lồ. Bởi lẽ, trong hệ thống y tế, lương cơ sở và hệ số lương chính là tham số gốc để nhân lên theo cấp số nhân hàng loạt các khoản phụ cấp phần trăm đi kèm. Đó là phụ cấp ưu đãi nghề (dao động từ 40% đến 100%), phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, và các khoản trợ cấp đặc thù khác. Khi lương cơ sở tăng, hệ số lương tăng, thực tế tổng thu nhập mang về của một bác sĩ từ ngày 01/7/2026 tăng lên đáng kể có thể tăng lên trên 20% so với cùng kỳ 2025, đập tan hoàn toàn cái ảo ảnh "5 củ" mà các đối tượng xấu rêu rao.

Đặc biệt, qua cân đối ngân sách, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, mới đây Chính phủ đã trình Quốc hội chương trình sức khỏe và dân số 125.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2035; ngày 12/6/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1709/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Để có thể vận hành đòn bẩy tài chính khổng lồ này, đòi hỏi một nguồn lực hàng trăm ngàn tỷ đồng. Khoản tiền khổng lồ ấy từ đâu mà có? Đó không phải là từ trên trời rơi xuống, mà được Chính phủ lên phương án chắt chiu, quy định rõ ràng bằng luật pháp. Cụ thể, ngân sách để điều chỉnh lương được trích lập từ sự hy sinh thắt lưng buộc bụng của toàn bộ máy Nhà nước: sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên; trích lập 70% từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 và sử dụng 50% tăng thu ngân sách dự toán các năm 2024-2026.

Đó là mồ hôi, là sự chắt chiu của cả một hệ thống kinh tế quốc dân, của hàng chục triệu đồng bào lao động đang nhường cơm sẻ áo để bảo đảm thu nhập cho những trí thức mang áo blouse trắng. Việc cố tình nhặt nhạnh những con số lỗi thời, cắt xén bảng lương để rêu rao về sự "bóc lột", "ráo hoảnh" không chỉ là một hành vi vu khống chính trị trắng trợn, mà còn là sự vô ơn, xúc phạm đến những nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân đang ngày đêm dồn sức chăm lo cho hệ thống y tế nước nhà.

Một trong những nội dung bị xuyên tạc một cách cay độc và trơ trẽn nhất trong chiến dịch bôi nhọ y tế chính là quy định về "Phụ cấp độc hại bằng hiện vật". Bằng ngòi bút đầy tính mỉa mai, kẻ viết bài đã vẽ ra cảnh tượng bi tráng, rằng bác sĩ "đứng mổ hít khí mê mười mấy tiếng", đối diện với lằn ranh sinh tử, phơi nhiễm HIV, viêm gan B... để rồi cuối cùng đổi lấy "vài hộp sữa tươi, mấy hũ sữa chua, hoặc cân đường". Chúng dồn lực công kích quy định "không được trả bằng tiền" của pháp luật, gièm pha rằng đó là một sự đền bù quá đỗi rẻ mạt cho sinh mạng con người, là minh chứng cho sự bóc lột đến tận xương tủy.

Thế nhưng, những lời lẽ đầy tính kích động ấy lại phơi bày sự dốt nát thảm hại về y học lao động và an toàn vệ sinh lao động, đồng thời bộc lộ một dã tâm đánh tráo khái niệm cực kỳ nguy hiểm. Trước hết, cần phải khẳng định rõ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tuyệt đối không mang bản chất của "tiền lương", "tiền thưởng" và càng không bao giờ là "tiền đền bù tuổi thọ" cho nhân viên y tế.

Tại sao Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lại quy định một cách khắt khe và cứng rắn rằng: "Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương thay cho hiện vật bồi dưỡng"?

Dưới góc độ y sinh học và an toàn lao động, những người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại (như hóa chất, tia X, khí mê, mầm bệnh) bắt buộc phải được dung nạp năng lượng, vitamin, đường, protein ngay tại chỗ, ngay trong hoặc sau ca làm việc. Mục đích cốt lõi là để cơ thể kịp thời đào thải độc tố, tăng cường sức đề kháng và phục hồi thể trạng tức thời. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật này được hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Hãy thử hình dung, nếu quy định này bị nới lỏng và cho phép quy đổi ra tiền mặt như mong muốn thực dụng của kẻ xuyên tạc, điều gì sẽ xảy ra? Theo tâm lý chung của người lao động Việt Nam, đặc biệt là những người có gánh nặng gia đình, họ sẽ có xu hướng tằn tiện, cất kỹ khoản tiền bồi dưỡng độc hại ấy mang về lo cho con cái học hành, chi tiêu sinh hoạt chung thay vì mua thực phẩm để tự bồi bổ cho bản thân. Hậu quả là ngày qua ngày, tháng qua tháng, độc tố tích tụ, cơ thể suy kiệt, dẫn đến những căn bệnh nghề nghiệp không thể cứu vãn.

Do đó, việc bắt buộc nhân viên y tế sử dụng sữa, đường, thực phẩm dinh dưỡng ngay tại phòng trực chính là một giải pháp bảo vệ sức khỏe mang tính bắt buộc, vô cùng nghiêm ngặt, khoa học và thấm đẫm tính nhân văn của hệ thống an sinh. Nó là tấm khiên bảo vệ người lao động khỏi chính sự tằn tiện của bản thân họ. Việc các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, chế giễu một chính sách nhân văn, thiết thực thành "sự bóc lột rẻ mạt" là một tội ác thâm độc. Chúng đang rắp tâm xúi giục người lao động khước từ chính quyền lợi sống còn của mình để đổi lấy vài đồng tiền mặt trước mắt, qua đó phá hoại nền tảng an toàn lao động của hệ thống y tế nước nhà.

Mũi dùi tiếp theo của bài viết thù địch là sử dụng chiêu trò đố kỵ, kích động sự chia rẽ trong nội bộ ngành y. Chúng cố tình diễn giải méo mó Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, lu loa rằng Nhà nước đang "gạt ra rìa" khối lâm sàng tại các bệnh viện lớn khi chỉ nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho y tế cơ sở và dự phòng.

Tuy nhiên, cần sòng phẳng nhìn nhận bài toán điều tiết vĩ mô. Y tế cơ sở và y tế dự phòng là những lực lượng "bám rễ" tại tuyến đầu, chịu rủi ro phơi nhiễm cao nhất nhưng nghịch lý thay, lại là khu vực có thu nhập khiêm tốn nhất vì không có nguồn thu từ dịch vụ kỹ thuật cao, khám chữa bệnh theo yêu cầu như tuyến cuối. Quyết sách nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% (và tiếp tục định hướng tối thiểu 70% đến 100% theo Nghị quyết 72-NQ/TW) chính là sự bù đắp công bằng, một sự phân phối lại đầy tính nhân đạo nhằm giữ chân nhân lực, bảo vệ vững chắc mạng lưới y tế cơ sở khỏi nguy cơ đứt gãy. Đó không phải là sự bất công, mà là ưu tiên cho những nơi gian khổ và yếu thế nhất.

Bên cạnh đó, bài viết sai trái còn cố tình lôi mức tiền trực 115.000 đồng/ca (theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg) ra để khóc lóc, mỉa mai gọi đó là "tượng đài bóc lột" kiên gan bám trụ mười mấy năm trời. Đây là thủ đoạn lấy một hiện tượng, một chính sách có độ trễ trong quá trình chuyển tiếp để che mờ bản chất của cả một hệ thống đang vận động.

Sự thật là, hệ thống chính sách không hề đứng im. Thấu hiểu những vất vả trong những đêm "trực bão táp", Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30/5/2026 thay thế Quyết định 73/2011/QĐ-TTg, cập nhật toàn bộ mức phụ cấp dựa trên nền tảng mức lương cơ sở mới. Hàng loạt đề xuất đột phá đang được thúc đẩy mạnh mẽ, có hiệu lực từ 15/7/2026: tăng mức phụ cấp trực lên cao nhất 325.000 đồng/người/phiên trực; mức hỗ trợ tiền ăn tăng lên 45.000 đồng/phiên trực. Đặc biệt và nhân văn nhất là đề xuất áp dụng quy định thanh toán chế độ làm thêm giờ đối với thời gian trực 24/24 giờ của viên chức, người lao động theo đúng Bộ luật Lao động.

Một cỗ máy thực sự "ráo hoảnh và tàn nhẫn" sẽ không bao giờ liên tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, tự thân vận động để rà soát, đề xuất sửa đổi và nâng cao quyền lợi thiết thực cho người lao động như thế! Mọi rào cản về phụ cấp đang từng bước được tháo gỡ triệt để, đập tan âm mưu dùng đồng tiền để kích động sự hoài nghi của đội ngũ thầy thuốc.

Qua những bóc tách về lộ trình cải cách tiền lương và bản chất thực sự của các chế độ bồi dưỡng, phụ cấp, chúng ta có thể thấy rõ một sự thật rằng, bộ máy quản lý nhà nước về y tế hoàn toàn không phải là một "hệ thống ráo hoảnh và tàn nhẫn" như những gì mạng xã hội đang cố tình thêu dệt.

Một chế độ chỉ biết "vắt kiệt" và "xài hao" sức lao động sẽ không bao giờ chủ động thực hiện những cuộc đại phẫu về tiền lương, liên tục nâng mức lương cơ, tăng hệ số lương. Một hệ thống bóc lột sẽ không bận tâm đến việc bảo vệ sức khỏe nhân viên bằng những chế độ bồi dưỡng hiện vật bắt buộc, cũng chẳng buồn lắng nghe cơ sở để đề xuất tăng từng đồng tiền ăn, từng khoản phụ cấp trực đêm, hay kiến nghị thanh toán tiền làm thêm giờ cho y bác sĩ.

Tất cả những nỗ lực bứt phá ấy là minh chứng sống động cho thấy Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn lấy người lao động y tế làm trung tâm, liên tục vận động và hoàn thiện để mang lại cho họ một cuộc sống vật chất xứng đáng với sự cống hiến.

Tuy nhiên, thu nhập chỉ là một vế của bài toán. Những kẻ chống phá còn mưu toan vẽ ra một bức tranh đen tối hơn nhằm tạo ra sự "đứt gãy thế hệ" trong đào tạo và dùng khái niệm "Y đức" như một công cụ áp bức. Ở kỳ cuối cùng, chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào tâm điểm của cuộc chiến tư tưởng này, giải mã những bước ngoặt lịch sử trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới và tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW để định vị lại "Nghề đặc biệt", qua đó khẳng định sự trường tồn của y đức và tương lai ngời sáng của nền y học nước nhà.

(Còn tiếp)