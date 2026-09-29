Dấu mốc mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực vận hành

ANTD.VN - Ngày 24/7/2026, Công ty TNHH TMDV và Vận tải Quốc Tuấn tổ chức khai trương văn phòng mới tại Sóc Sơn, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước phát triển trong quá trình mở rộng hệ thống cơ sở phục vụ hoạt động điều hành, quản lý đội xe và vận tải hàng hóa.

Công ty TNHH TMDV và Vận tải Quốc Tuấn tổ chức khai trương văn phòng mới tại Sóc Sơn, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước phát triển trong quá trình mở rộng hệ thống cơ sở phục vụ hoạt động điều hành, quản lý đội xe và vận tải hàng hóa

Từ nền tảng năm 2019 đến hệ thống vận tải quy mô lớn

Việc đưa văn phòng mới vào hoạt động tại Sóc Sơn không chỉ bổ sung thêm một đầu mối điều hành trong hệ thống của Công ty TNHH TMDV và Vận tải Quốc Tuấn, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường khả năng phối hợp giữa bộ phận vận hành, đội xe và đội ngũ lái xe trong quá trình khai thác các tuyến vận chuyển.

Đáng chú ý, văn phòng mới được đặt trong khu vực đã hình thành hệ thống cơ sở vận hành của doanh nghiệp tại Sóc Sơn, gồm bãi xe chính và gara sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện. Việc tập trung các hạng mục phục vụ vận tải trong cùng một khu vực giúp Quốc Tuấn thuận lợi hơn trong công tác điều phối, kiểm tra phương tiện và tổ chức hoạt động vận chuyển hằng ngày.

Công ty TNHH TMDV và Vận tải Quốc Tuấn được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bưu chính, thư báo và logistics đường bộ. Sau quá trình xây dựng và phát triển, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô phương tiện, mạng lưới vận hành và năng lực phục vụ, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, thương mại điện tử và logistics.

Từ một doanh nghiệp được xây dựng với định hướng chuyên về vận tải đường bộ, Quốc Tuấn từng bước hình thành mạng lưới vận hành trên nhiều khu vực, thực hiện các tuyến nội vùng, liên tỉnh và đường dài Bắc – Nam

Hiện Quốc Tuấn có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Nga làm Giám đốc. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội; cùng với đó là văn phòng tại Trần Thái Tông, Hà Nội, bãi xe chính tại Sóc Sơn và bến bãi tại khu vực Xuyên Á (TP.HCM).

Từ một doanh nghiệp được xây dựng với định hướng chuyên về vận tải đường bộ, Quốc Tuấn từng bước hình thành mạng lưới vận hành trên nhiều khu vực, thực hiện các tuyến nội vùng, liên tỉnh và đường dài Bắc – Nam.

Hiện doanh nghiệp đang quản lý, khai thác hơn 300 phương tiện tại nhiều khu vực. Đội ngũ vận hành khoảng 30 nhân sự phối hợp cùng hơn 500 tài xế trên toàn hệ thống, tổ chức hơn 100 chuyến hàng mỗi ngày. Đây là quy mô đòi hỏi công tác điều hành phải được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt và có khả năng phối hợp liên tục giữa các đầu mối.

Dấu mốc mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực vận hành

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng hệ thống cơ sở vận hành, trong đó có văn phòng mới tại Sóc Sơn, được xem là một bước đi nhằm củng cố nền tảng điều hành, đáp ứng yêu cầu khai thác đội xe ngày càng lớn.

Đa dạng phương tiện, linh hoạt theo từng tuyến vận chuyển

Một trong những yếu tố tạo nên năng lực vận hành của Quốc Tuấn là hệ thống phương tiện đa dạng về tải trọng, cho phép doanh nghiệp chủ động bố trí xe theo đặc thù từng tuyến, sản lượng hàng hóa và yêu cầu của đối tác.

Nhóm xe tải 1,9 tấn và 5 tấn được khai thác chủ yếu cho các tuyến vận chuyển trong khu vực Hà Nội, kết nối Hà Nội với các tỉnh, thành phía Bắc cũng như vận chuyển hàng hóa giữa các điểm khai thác, trung chuyển và giao nhận. Với đặc thù hàng hóa bưu chính, chuyển phát và thương mại điện tử, các phương tiện phải đáp ứng yêu cầu về tần suất khai thác và thời gian vận chuyển tương đối linh hoạt.

Trong khi đó, các phương tiện tải trọng 5 tấn và 8 tấn được tổ chức khai thác trên các tuyến liên tỉnh, đường dài, trong đó có các tuyến kết nối Bắc – Trung – Nam, vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn giữa các trung tâm khai thác.

Việc tổ chức đội xe theo nhiều nhóm tải trọng giúp Quốc Tuấn chủ động hơn trong điều phối phương tiện, hạn chế tình trạng sử dụng phương tiện không phù hợp với sản lượng hoặc đặc thù từng tuyến.

Hiện doanh nghiệp thực hiện vận chuyển cho các đối tác trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát và thương mại điện tử như SPX, GHN, VNP, EMS. Các tuyến vận chuyển được tổ chức từ khu vực nội thành Hà Nội, các tỉnh phía Bắc đến những tuyến đường dài trên trục Bắc – Nam.

Quốc Tuấn chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho hoạt động vận tải

Đặc thù của lĩnh vực này là hàng hóa phải được luân chuyển theo lịch trình cụ thể, qua nhiều điểm trung chuyển và giao nhận. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là số lượng phương tiện mà còn nằm ở khả năng điều phối đồng bộ giữa phương tiện, tài xế, nhân sự vận hành và các điểm khai thác.

Cùng với mở rộng đội xe, Quốc Tuấn chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho hoạt động vận tải. Tại bãi xe chính ở Sóc Sơn, doanh nghiệp bố trí khu vực tập kết phương tiện, gara ô tô và hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Gara riêng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề kỹ thuật phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình khai thác. Việc thực hiện bảo dưỡng định kỳ cũng góp phần duy trì tình trạng vận hành của đội xe trong điều kiện phương tiện phải hoạt động với tần suất cao.

Quốc Tuấn đang tiếp tục định hướng phát triển năng lực vận tải đường bộ, mở rộng quy mô đội xe và nâng cao khả năng phục vụ các tuyến liên tỉnh

Bên cạnh đó, trụ bơm dầu tại bãi xe tạo điều kiện để chủ động cung cấp nhiên liệu cho phương tiện trước và sau mỗi hành trình. Khi kết hợp khu vực tập kết xe, gara và hệ thống cung cấp nhiên liệu với đầu mối điều hành, doanh nghiệp từng bước hình thành mô hình vận hành tương đối đồng bộ tại khu vực Sóc Sơn.

Đây cũng là cơ sở để văn phòng mới phát huy vai trò trong điều phối đội xe, kết nối với các tài xế và phối hợp xử lý công việc trong quá trình khai thác tuyến.

Với nền tảng được xây dựng từ năm 2019, hơn 300 phương tiện, khoảng 30 nhân sự vận hành và mạng lưới hơn 500 tài xế, Quốc Tuấn đang tiếp tục định hướng phát triển năng lực vận tải đường bộ, mở rộng quy mô đội xe và nâng cao khả năng phục vụ các tuyến liên tỉnh.

Việc khai trương văn phòng mới tại Sóc Sơn vì vậy không chỉ là việc bổ sung thêm một địa điểm làm việc, mà còn là dấu mốc trong quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở phục vụ vận hành của doanh nghiệp. Từ Hà Nội đến các tỉnh phía Bắc, các tuyến đường dài và trục Bắc – Nam, Quốc Tuấn hướng tới xây dựng mạng lưới vận tải có khả năng đáp ứng đa dạng tải trọng, tuyến đường và yêu cầu khai thác, góp phần duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt giữa các khu vực.