Dấu ấn Vinmec tại Đại hội Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026

ANTD.VN -Hệ thống y tế Vinmec và Đại học VinUniversity vừa tham dự “Đại hội Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương” (APKASS 2026) tại Incheon (Hàn Quốc) với vai trò chủ tọa điều phối, đóng góp 8 báo cáo khoa học và trình diễn công nghệ 3D cá thể hóa.

Đẳng cấp học thuật và dấu ấn ứng dụng công nghệ 3D từ Việt Nam

Đến với APKASS 2026 - diễn đàn y khoa quốc tế uy tín bậc nhất khu vực, mục tiêu của Vinmec không chỉ là cập nhật các bước tiến mới, mà còn khẳng định vị thế đại diện y tế Việt Nam tại các phiên chuyên môn đỉnh cao. Đoàn Vinmec và VinUniversity tham gia tích cực ở nhiều vị trí, từ chủ tọa điều hành các phiên thảo luận chuyên sâu đến báo cáo viên thuyết trình trực tiếp. Trong đó, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - đảm nhiệm vai trò chủ tọa điều phối phiên chuyên đề về những thách thức và kỹ thuật mới trong phẫu thuật thay khớp gối.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống y tế Vinmec - đảm nhiệm vai trò chủ tọa điều phối tại phiên khoa học APKASS 2026. (Nguồn: Vinmec)

Bên cạnh hoạt động học thuật, Vinmec còn gây ấn tượng mạnh tại hội nghị với gian hàng triển lãm các giải pháp công nghệ cao như in 3D cá thể hóa (PSI), công nghệ Robot - Navigation, cùng các phương pháp phẫu thuật bảo tồn chi trong điều trị ung thư xương. Gian hàng thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo chuyên gia quốc tế, qua đó giới thiệu năng lực chuyển giao công nghệ từ nghiên cứu vào thực hành lâm sàng thực tế tại Việt Nam. Với những đóng góp tích cực và hiệu quả, Vinmec đã được xướng tên trang trọng trên Bảng danh dự (Wall of Honor) của Đại hội.

Chuyển hóa 8 nghiên cứu chuyên sâu thành giải pháp cá thể hóa cho người bệnh

Tại các phiên khoa học, 8 báo cáo của Vinmec - VinUniversity tập trung vào định hướng cá thể hóa điều trị và ứng dụng công nghệ mới nhằm giải quyết những bài toán lâm sàng phức tạp.

Trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và y học thể thao, BSNT Vũ Đức Thắng mở đầu với báo cáo “Kiểm soát chính xác vị trí đường hầm chày khi tái tạo dây chằng chéo trước (ACL)”, mang đến giải pháp tối ưu hóa kết quả phẫu thuật cho người bệnh. Bên cạnh đó, BSNT Lương Nguyễn Thiện Ý mang đến những cảnh báo quan trọng qua báo cáo “Cảnh báo các biến chứng hiếm gặp sau khâu sụn chêm”, giúp các phẫu thuật viên chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro trên lâm sàng.

Ở mảng phục hồi chức năng, với đề tài “Đánh giá sinh cơ học vận động toàn diện hai chân sau thay khớp gối và tránh 'bẫy đối xứng'”, nghiên cứu của BSNT Lưu Hữu Phúc đã chỉ ra cách xây dựng liệu trình tập luyện hiệu quả cho bệnh nhân. Song song với đó, BSNT Lương Sinh Long trình bày và chứng minh tính hiệu quả qua báo cáo “Kỹ thuật nội soi giải phóng khớp ít xâm lấn trong xử lý dính khớp gối nặng”, giúp người bệnh nhanh chóng khôi phục biên độ vận động.

Chuyển sang nhóm kỹ thuật phẫu thuật phức tạp và ung thư xương, BSNT Lê Đức Huy giới thiệu đề tài “Ứng dụng công nghệ in 3D chế tạo implant PEEK cá thể hóa”, đáp ứng chính xác cấu trúc giải phẫu riêng biệt cho người bệnh. Tiếp nối thế mạnh này, BS Võ Sỹ Quyền Năng - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Ocean Park 2 - mang đến báo cáo “Ứng dụng Megaprosthesis khớp gối cá thể hóa trong bảo tồn chi”, giải quyết bài toán tái tạo xương cho cả người lớn và bệnh nhi bị mất đoạn xương lớn.

Ở nhóm bệnh lý ung thư, BSNT Nguyễn Đức Trung trình bày bài báo cáo “So sánh chiến lược tái tạo sau phẫu thuật Sarcoma xương đùi”, nhằm tìm kiếm phương án tối ưu cân bằng giữa kiểm soát khối u và bảo tồn chi. Khép lại chuỗi báo cáo ấn tượng, BS Đặng Minh Quang - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Riverside - giới thiệu đề tài “Ứng dụng khớp vai đảo chiều Megaprosthesis”, mở ra giải pháp phục hồi chức năng vận động hiệu quả cho bệnh nhân ung thư vùng khớp vai.

Đoàn bác sĩ, báo cáo viên Vinmec - VinUniversity ghi dấu ấn học thuật với 8 báo cáo chuyên sâu tại APKASS 2026. (Nguồn: Vinmec)

Đối với Vinmec, việc tham gia các diễn đàn y khoa lớn như APKASS là cơ hội chuyển hóa các nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế thành giá trị thực tế phục vụ trực tiếp cho bệnh nhân tại Việt Nam. Sau hội nghị, hệ thống tiếp tục nâng chuẩn các kỹ thuật phẫu thuật khớp và y học thể thao, mở rộng ứng dụng in 3D cá thể hóa cho các ca bệnh phức tạp, đồng thời tối ưu hóa quy trình phục hồi chức năng dựa trên bằng chứng khoa học mới.

Việc chủ động kết nối chuyên môn quốc tế giúp Vinmec từng bước mang đến những giải pháp điều trị chính xác, ít xâm lấn và phù hợp cho từng người bệnh.