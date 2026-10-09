Dấu ấn người đứng đầu – từ quyết tâm đến hành động

ANTD.VN - Giữ vững an ninh, trật tự cho một Thủ đô đang phát triển nhanh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng Công an. Từ đấu tranh với những loại tội phạm mới, những vụ án nghiêm trọng gây chấn động dư luận, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ xây dựng đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại - mỗi nhiệm vụ đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. trong đó, vai trò của người đứng đầu Công an Thành phố Hà Nội - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ việc xác định đúng trọng tâm đến tổ chức thực hiện hiệu quả, vì mục tiêu cao nhất là giữ vững bình yên và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.