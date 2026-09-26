Dấu ấn nghĩa tình của người chiến sĩ Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến

ANTD.VN - Thời gian qua, Chi Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động, từ việc “nhận đỡ đầu” tiếp bước em đến trường cho tới thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến cùng nhà tài trợ trao tặng quà gia đình Lý Văn Thao

Thực hiện phong trào thi đua 3 nhất của Bộ Công an “Kỷ luật nhất- Trung thành nhất - Gần dân nhất” cùng với mục tiêu đóng góp và lan toả những việc làm ý nghĩa đến với cộng đồng. Thời gian qua, Chi Đoàn thanh niên- Hội phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động, từ việc “nhận đỡ đầu” tiếp bước em đến trường cho tới thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những sự chia sẻ thiết thực, cần thiết ấy đã góp phần tiếp thêm động lực và điểm tựa giúp các em nhỏ tự tin, vững bước trên con đường phía trước.

Ngày 24/9 vừa qua, gia đình ông Lý Văn Thao (SN 1993), trú tại thôn Khuôn Trang, xã Sơn Hải, thành phố Bắc Ninh vô cùng phấn khởi bởi sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới kiên cố, ấm cúng của gia đình đã được khánh thành.

Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến cùng CAX Sơn Hải hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Vốn là hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, vợ khiếm thị, 3 con nhỏ, bản thân ông Thao bị tai nạn lao động, sức khoẻ yếu vẫn phải trụ cột kiếm sống nuôi cả gia đình. Trong khi đó, ngôi nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng lại nằm sát mép suối, mỗi lần mưa xuống, nước lên là ngập lên gần đến nóc nhà, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống và sự an toàn của cả gia đình.

Với sự kết nối của Công an xã Sơn Hải, Chi Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh đã vận động các mạnh thường quân chung tay đóng góp, hỗ trợ gia đình ông Thao số tiền hơn 10 triệu đồng để thêm một phần kinh phí xây dựng ngôi nhà mới tại một địa điểm cao ráo, an toàn hơn.

Trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí của "cha mẹ" đỡ đầu cho em Phạm Hải Yến

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Anh nuôi là cán bộ Đoàn”, đúng dịp “Tết Trung thu 2026” các cán bộ chiến sĩ của Chi đoàn, Hội, phòng KTNV&NT đã chính thức trở thành “Cha-Mẹ” đỡ đầu của em Phạm Hải Yến (SN 2012), trú tại xã Cẩm Lý với kinh phí hỗ trợ cố định 500.000 đồng/ tháng đến khi em 18 tuổi.

Là con cả trong gia đình 3 chị em, bố bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, bà nội gần 80 tuổi già yếu, một mình mẹ Yến đi làm phụ hồ nuôi cả gia đình, đời sống vô cùng khó khăn, chật vật. “Chính sự chung tay, đồng hành của các anh chị Công an đã tiếp thêm động lực và điểm tựa để em có thể tiếp tục cố gắng nuôi các con ăn học đầy đủ, để sau này có công việc và cuộc sống tốt hơn” - chị Trịnh Thị Hằng, mẹ đẻ Yến xúc động chia sẻ khi nhận được sự quan tâm, đồng hành của “Cha mẹ đỡ đầu” là các chiến sĩ CAND.

Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến cùng CAX Sơn Hải trao tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trên đây là 2, trong số hàng chục các trường hợp, hoàn cảnh khó khăn mà Chi đoàn và Hội phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh đã có dịp đến thăm hỏi, động viên cũng như trao các phần quà hỗ trợ.

Phấn khởi, xúc động là tâm trạng chung của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ yếu thế khi được trợ giúp hay được chuyển đến sống trong những căn nhà mới được xây nên từ tình cảm, sự hỗ trợ và “ngày công” từ chính các cán bộ chiến sĩ CAND. Dù không phải là những ngôi nhà to hay những phần quà giá trị lớn, nhưng đó là tấm lòng và sự trợ giúp thiết thực, đúng lúc của các chiến sĩ CAND nói chung và CBCS lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến nói riêng, qua đó tạo động lực để mỗi gia đình, mỗi cá nhân tích cực học tập, lao động thay đổi cuộc sống.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến trao tặng 50 suất quà cho các em nhân dịp Trung thu

Thông qua các chương trình như: “Nâng bước em đến trường”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vui Tết Trung thu - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”…các CBCS phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh không chỉ thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ, người yếu thế trong xã hội mà còn thể hiện sự gắn kết giữa công tác Công an với an sinh xã hội và nhiệm vụ bảo đảm An ninh trật tự tại cơ sở, góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

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“Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ đầu năm 2026 đến nay, Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phòng KTNV&NT Công an thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bởi với chúng tôi, việc đóng góp cho cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự hào, niềm vui, hạnh phúc” - Đại uý Nguyễn Văn Long, Bí thư chi đoàn, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an thành phố Bắc Ninh chia sẻ.