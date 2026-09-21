Dấu ấn lực lượng Công an nhân dân trong nỗ lực hội nhập quốc tế

ANTD.VN - Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp thiết thực, không chỉ góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh và uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Thành công của Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an nhân dân

Tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong chuyến công tác từ 20 đến 25-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 81. Sự kiện này khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam tham gia và đóng góp vào các hoạt động chung của cộng đồng quốc tế.

Kể từ khi gia nhập LHQ ngày 20-9-1977, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động chung, từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng nhân quyền, gìn giữ hòa bình đến các lĩnh vực biển, đại dương, môi trường và phát triển bền vững. Ngày nay, Việt Nam được coi là một trong những thành viên không thể thiếu của LHQ. Trong thành công này của Việt Nam có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an nhân dân.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là một trong những lĩnh vực mà lực lượng Công an nhân dân tạo được nhiều dấu ấn. Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Trên cơ sở của Nghị quyết này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 15-6-2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ. Sau khi thành lập, Văn phòng thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại trụ sở LHQ và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình. Tiếp đó, ngày 11-1-2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình LHQ số 1 (VNFPU1) lần đầu tiên ra mắt. Đây là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình đơn vị cảnh sát vũ trang, được quản trị vận hành thông qua nền tảng số, đầu tư trang thiết bị vũ khí, công cụ phương tiện và trang thiết bị cá nhân hiện đại. Tháng 2-2026, VNFPU1 đã được LHQ phê duyệt nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình LHQ. Theo đó, VNFPU1 đủ khả năng phối hợp tác chiến, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ dân thường, bảo vệ nhân viên và tài sản LHQ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi mà LHQ đề ra.

Bộ Công an cũng đã tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, với diện tích 57ha, hạ tầng gồm hơn 66.000m² giảng đường, hệ thống ký túc xá và sân vận động đồng bộ, khép kín. Điều này tạo điều kiện để Bộ Công an xây dựng trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn của LHQ, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị của Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ do động đất tại Venezuela tháng 6-2026

Tính đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng tăng quân số tham gia gìn giữ hòa bình. Đã có 9 tổ công tác, với hàng chục lượt sĩ quan Công an nhân dân được triển khai theo hình thức cá nhân tại các phái bộ và tại Trụ sở LHQ. Số lượng các sĩ quan tham gia trong mỗi tổ đều tăng lên, từ 3 sĩ quan/tổ công tác, đến nay có 9 sĩ quan/tổ công tác. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại các Phái bộ ngày càng mở rộng. Từ Phái bộ đầu tiên - UNMISS tại Cộng hòa Nam Sudan, đến nay, các sĩ quan Công an Việt Nam đang có mặt tại các Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei - khu vực tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan) và Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi. Tại trụ sở LHQ (New York, Mỹ) cũng đã có sự hiện diện của sĩ quan Công an Việt Nam.

Nỗ lực trong chống tội phạm mạng toàn cầu

Một dấu ấn đáng nhớ khác của Lực lượng Công an nhân dân là việc tham gia tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, đại diện gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực.

Công ước Hà Nội được hình thành trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng nhanh chóng cả về quy mô, tính chất và mức độ gây hại. Các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công hệ thống thông tin trọng yếu, xâm phạm dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản qua mạng không còn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, trong khi cơ chế hợp tác quốc tế về pháp lý và thực thi vẫn còn những khoảng trống đáng kể.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Bộ Công an Việt Nam đã tham gia tích cực, thực chất vào tiến trình đàm phán, xây dựng Công ước. Từ những ngày đầu hình thành sáng kiến xây dựng Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Đoàn công tác liên ngành do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao làm nòng cốt đã tham dự đầy đủ 8 vòng đàm phán, góp phần quan trọng vào việc Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước vào cuối tháng 12-2024.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác liên ngành cũng đóng vai trò điều phối thành công nhóm quy định thuộc chuyên đề “Các biện pháp thực thi pháp luật”; trong đó một số biện pháp nghiệp vụ trình độ cao như chặn thu dữ liệu kết nối và dữ liệu nội dung trực tiếp gặp nhiều tranh cãi về tính khả thi từ các tập đoàn công nghệ, rủi ro xâm phạm quyền riêng tư của nhiều nước; cũng như cũng như quan điểm không hạn chế thẩm quyền điều tra của các nước có nền tảng công nghệ cao.

Bộ Công an cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương đăng cai Lễ mở ký tại Hà Nội. Việc vận động để Hà Nội trở thành địa điểm mở ký Công ước không chỉ xuất phát từ điều kiện tổ chức, mà còn từ mong muốn đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào việc kiến tạo một chuẩn mực hợp tác toàn cầu công bằng, cân bằng và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của LHQ, các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên và đối tác song phương để thống nhất nội dung, chương trình, nghi thức và các yêu cầu tổ chức. Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản và khoa học, bảo đảm sự đồng bộ giữa nội dung chính trị - pháp lý, công tác đối ngoại và các điều kiện tổ chức thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để Lễ mở ký diễn ra đúng kế hoạch, đạt được sự đồng thuận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng các phương án tổng thể về tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần và truyền thông cho sự kiện. Công tác bảo vệ được triển khai ở mức cao nhất, với sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động, bất ngờ nào. Lễ mở ký diễn ra an toàn, thông suốt, đúng kế hoạch, qua đó khẳng định năng lực tổ chức và bản lĩnh của Việt Nam trong việc đăng cai các sự kiện đối ngoại đa phương quy mô lớn, có yêu cầu cao về an ninh.

Việc Việt Nam được lựa chọn đăng cai và tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội không chỉ là một hoạt động đối ngoại đơn thuần, mà còn là lời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn cầu. Thành công của sự kiện toàn cầu này cho thấy nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế xây dựng hệ thống phòng thủ tập thể, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.