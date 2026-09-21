Dấu ấn kiến trúc đón nhịp phát triển mới của Phú Quốc

ANTD.VN - Những bước chuyển lớn của một đô thị thường được ghi dấu bằng các công trình mang dấu ấn thời đại. Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ và không gian đô thị, đồng thời mở ra kỳ vọng về những công trình tương xứng với vị thế mới của đảo Ngọc.

Phú Quốc hướng tới trở thành đô thị đảo quốc tế hiện đại và năng động (nguồn ảnh: Meygroup)

Khi Phú Quốc cần những biểu tượng xứng tầm

Mỗi giai đoạn phát triển của một đô thị thường gắn với sự xuất hiện của các công trình biểu tượng, nơi kiến trúc lưu giữ tinh thần thời đại và góp phần định hình bản sắc điểm đến. Nhà hát Opera Sydney với những mái vòm hình cánh buồm đã trở thành hình ảnh nổi tiếng của nước Úc. Tại Singapore, Marina Bay Sands - tòa nhà mang kiến trúc con thuyền độc đáo tạo nên nhận diện đặc trưng cho quốc đảo, gắn với sức hút của trung tâm du lịch - dịch vụ và sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Sức sống của một công trình biểu tượng không đơn thuần đến từ hình thức, mà được hình thành bởi sự kết nối giữa kiến trúc, cảnh quan và công năng. Qua đó, công trình vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa phản ánh tầm nhìn và khát vọng của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phú Quốc đang đứng trước bước chuyển tương tự. Việc được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mở ra cơ hội để đảo Ngọc nâng cao vị thế trên bản đồ hội nghị, du lịch và giao thương quốc tế. Sự kiện đồng thời tạo động lực đẩy nhanh quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng của đảo.

Nhiều dự án quan trọng đang được triển khai như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng cấp đường DT.975 lên 10 làn xe, xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến tàu điện đô thị nhẹ (LRT) đầu tiên trên đảo. Sau sự kiện, hệ thống này sẽ tiếp tục phục vụ cư dân, du khách và các hoạt động phát triển dài hạn của địa phương.

Meypearl Harmony Phú Quốc chỉ cách biển Bãi Trường khoảng 150m (nguồn ảnh: Meygroup)

Song hành với hạ tầng giao thông và dịch vụ, một đô thị đang vươn mình cũng cần những công trình có bản sắc riêng, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống ngày càng đa dạng của cộng đồng cư dân. Tại Nam Phú Quốc, Meypearl Harmony được phát triển theo định hướng đó, góp thêm điểm nhấn vào diện mạo đô thị và lựa chọn sống trên đảo.

Meypearl Harmony - Đón trọn sóng đầu tư APEC 2027

Meypearl Harmony gồm ba tòa căn hộ cao 19 tầng, tọa lạc gần biển Bãi Trường và khách sạn 5 sao Grand Mercure Phu Quoc. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện với đường tỉnh ĐT.975, ga số 4 của tuyến LRT cùng các điểm đến nổi bật tại Nam đảo.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, sức hút của Meypearl Harmony được định hình từ giá trị sở hữu lâu dài cùng hệ sinh thái đô thị đang từng bước hoàn thiện. Pháp lý sở hữu lâu dài tạo cơ sở để chủ nhân ổn định cuộc sống, nắm giữ và chuyển giao tài sản qua nhiều thế hệ. Đồng thời, việc trở thành một phần của Meyhomes Capital Phú Quốc - đại đô thị với quy mô khoảng 300 ha giúp dự án được thừa hưởng hệ thống giáo dục, thương mại, vui chơi và thể thao đồng bộ.

Sự hiện diện của Meyschool Đoàn Thị Điểm, Trường mầm non Edison cùng nhiều tiện ích đã vận hành cho thấy những chức năng từng được hoạch định đang dần hiện hữu trong đời sống. Đây là nền tảng góp phần đưa Phú Quốc từng bước mở rộng vai trò từ một điểm đến du lịch thành nơi an cư lâu dài, với những khu đô thị đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thường nhật và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng cư dân.

Trong hệ sinh thái chung ấy, Meypearl Harmony bổ sung hệ tiện ích nội khu phục vụ trực tiếp cho đời sống hằng ngày. Bể bơi dài 50m, thác tràn, Oceanic Lounge và Sky Garden tạo nên khoảng thư giãn, gặp gỡ lý tưởng; trong khi khu vui chơi trẻ em, gym và spa hoàn thiện các chức năng thiết thực cho nhiều lứa tuổi. Tất cả được tổ chức trong một tổng thể thống nhất, tạo điều kiện để cư dân cân bằng giữa nghỉ ngơi, vận động và tăng cường những mối liên kết xã hội.

Giá trị nghỉ dưỡng của dự án vì thế không phụ thuộc hoàn toàn vào cảnh biển, mà được bồi đắp bởi chất lượng không gian, hệ tiện ích và khả năng duy trì trạng thái thư thái trong đời sống thường nhật. Mỗi căn hộ vừa bảo đảm sự riêng tư cần thiết của một tổ ấm, vừa mở ra những trải nghiệm thường thấy tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian mở giao hòa với thiên nhiên tại căn hộ Meypearl Harmony (nguồn ảnh: Meygroup)

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện trong kiến trúc lấy cảm hứng từ những hải trình trên du thuyền sang trọng, tạo nên bộ sưu tập căn hộ Home Cruise Collection. Ngôn ngữ thiết kế mang hơi thở đại dương giúp Meypearl Harmony sở hữu dấu ấn riêng, đồng thời đưa cảnh quan Bãi Trường trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Ở góc độ tích lũy và đầu tư, dự án hội tụ ba yếu tố gồm pháp lý lâu dài, vị trí thuận lợi kết nối hạ tầng và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực. Quá trình nâng cấp sân bay, giao thông cùng hệ thống dịch vụ phục vụ APEC 2027 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch, lưu trú, thương mại và việc làm tại địa phương.

Hiện diện trong giai đoạn “bứt tốc” của đảo Ngọc, Meypearl Harmony hội tụ dấu ấn kiến trúc, công năng sống và giá trị sở hữu lâu dài. Từ cảm hứng du thuyền đến hệ trải nghiệm được tổ chức bài bản, dự án hướng tới trở thành một biểu tượng sống mới tại Nam đảo, đồng hành cùng vị thế mới của Phú Quốc.