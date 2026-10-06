Dấu ấn cuối cùng cho chặng đường của một huyền thoại

ANTD.VN - Vào 6 giờ sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam), Lionel Messi và các đồng đội tuyển Argentina sẽ tiếp đón đội tuyển Benin tại sân Monumental, Buenos Aires. Ý nghĩa của trận đấu không chỉ gói gọn trong một trận giao hữu thông thường, mà đó còn là lần cuối, “El Pulga” khoác lên mình màu áo xanh - trắng của La Albiceleste, qua đó kết thúc cuộc hành trình gần 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trận đấu với Benin sẽ là lần cuối chứng kiến Messi khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: AFA)

Tại Rosario, quê hương của Messi, một chiếc áo số 10 khổng lồ, với dòng chữ “gracias” (cảm ơn) đã được dựng lên để dành tặng cho người con ưu tú của vùng đất này. Một cử chỉ tri ân sâu sắc của người Argentina, cho một cá nhân không chỉ là cầu thủ bình thường, mà còn là một người hùng đã mang lại bao vinh quang về cho đất nước Nam Mỹ.

Còn tại đại bản doanh của La Albiceleste, một bữa tiệc nướng asado truyền thống ôn lại kỷ niệm giữa những gương mặt kỳ cựu vừa được tổ chức, trong ngày Lionel Messi hội quân cùng các đồng đội, chuẩn bị cho trận đấu chia tay ĐTQG. Tại đó, toàn bộ đội tuyển quây quần bên cạnh người đội trưởng, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất, với đỉnh cao là khoảnh khắc huyền thoại 39 tuổi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar, qua đó chính thức chấm dứt nỗi chờ mong khắc khoải của rất, rất nhiều thế hệ người Argentina, sau cái ngày Diego Maradona dẫn dắt họ bước lên đỉnh cao thế giới tại Mexico năm 1986.

Xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, M10 đã cống hiến cho Argentina dài hơn 20 năm, với vô số những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn: từ ánh mắt tại trận chung kết trên đất Brazil năm 2014, cho tới những giọt nước mắt tại Copa America 2016, cho tới khúc khải hoàn tại Brazil 2021, và đỉnh cao là khúc tráng ca tại sân Lusail năm 2022.

Messi chính là đầu tàu để La Albiceleste bước lên đỉnh thế giới tại Qatar (Ảnh: FIFA World Cup)

Trong chặng đường ấy, huyền thoại sống của bóng đá đương đại đã thi đấu 207 trận trong màu áo trắng - xanh, ghi 125 bàn và là chứng nhân lịch sử cho 3 thế hệ của đội tuyển Argentina: từ những bậc đàn anh như Riquelme, Aimar, Crespo tới thế hệ của những người bạn đã đồng hành từ chiếc huy chương vàng Olympic 2008 tại Bắc Kinh: Aguero, Di Maria… hay thế hệ đàn em đứng lên và gánh vác trọng trách như MacAllister, Enzo Fernandez hay Julian Alvarez. Và ngày mai, trận đấu với Benin, sẽ là khúc ca cuối cùng của một nghệ sĩ vĩ đại, sau hành trình dài hơn 2 thập kỷ đầy ắp những kỉ niệm.

Sau hơn hai thập kỷ, đôi chân của "El Pulga" sẽ được nghỉ ngơi ở cấp ĐTQG (Ảnh: AFA)

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động đặc biệt để tri ân Messi. Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia cho biết toàn bộ thành viên đội tuyển vô địch World Cup 2022 cùng gia đình được mời tới Monumental. "Sau khi nhận được sự đồng ý của Lionel, chúng tôi muốn mời tất cả nhà vô địch thế giới tại Qatar cùng gia đình tới đồng hành với cậu ấy trong một trận đấu không thể quên, điệu tango cuối cùng của cầu thủ hay nhất thế giới", ông Tapia nói.