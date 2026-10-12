Dấu ấn của "Chiến tướng" Đinh Mạnh Ninh tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

ANTD.VN - Từng nhận "thẻ đỏ" tại "Công diễn 2" và đối diện nguy cơ dừng chân, Đinh Mạnh Ninh bất ngờ được vinh danh “Chiến tướng của năm” tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Nam ca sĩ cho biết anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được danh hiệu này, bởi bản thân không tự tin ở vai trò dẫn dắt mà chỉ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được đồng đội giao phó.

Từ nguy cơ dừng chân đến danh hiệu cá nhân

Đinh Mạnh Ninh cùng 33 "Anh tài" tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ qua các công diễn

Hành trình của Đinh Mạnh Ninh tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (ATVNCG) ghi nhận nhiều bước ngoặt đáng nhớ. Tại Công diễn 2, nam ca sĩ nhận "thẻ đỏ", đứng trước nguy cơ phải chia tay với sân khấu chương trình. Tuy nhiên, màn thể hiện "Giã từ dĩ vãng" đã giúp anh có cơ hội tiếp tục cuộc chơi, tiếp tục chặng đường trải nghiệm những màu sắc âm nhạc và hình thức trình diễn khác biệt.

Vốn được khán giả biết đến qua những ca khúc như "Mùa yêu đầu", Đinh Mạnh Ninh có thế mạnh về giọng hát và khả năng truyền tải cảm xúc. Tuy nhiên, tại lần thi này, anh phải thích nghi với môi trường đề cao tinh thần đồng đội, nơi mà mỗi tiết mục không chỉ đòi hỏi năng lực cá nhân mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên khác.

Qua từng Công diễn, Đinh Mạnh Ninh đã có cơ hội thử sức với những phong cách mới, làm việc cùng các nghệ sĩ có cá tính riêng và khám phá những khía cạnh khác của bản thân. Quá trình ấy cũng đòi hỏi nam ca sĩ phải linh hoạt hơn trong cách thể hiện, từ lựa chọn hình tượng đến điều chỉnh phong thái để phù hợp với tinh thần chung của từng tiết mục.

Kết thúc chương trình, Đinh Mạnh Ninh được trao hai giải thưởng "Gia tộc Anh tài toàn năng" và "Chiến tướng của năm". Nếu danh hiệu tập thể ghi nhận thành quả chung của các thành viên thì giải thưởng cá nhân mang đến bất ngờ lớn đối với nam ca sĩ.

Chia sẻ sau khi nhận "cú đúp" giải thưởng, Đinh Mạnh Ninh cho biết bản thân không phải người tự tin với vai trò dẫn dắt hay phân chia công việc cho cả tập thể, mà thường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan niệm ấy được anh thể hiện qua chia sẻ: “Anh em bảo tôi làm gì thì tôi sẽ hết sức với việc đấy”. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người từng dẫn dắt, hỗ trợ và tạo điều kiện để anh phát huy khả năng trong chương trình. Anh tri ân ban tổ chức, các đơn vị sản xuất, đội ngũ sáng tạo, biên tập cùng những êkíp đã đồng hành với 34 "Anh tài" trong suốt hành trình.

Hai màu sắc khác biệt

Ở vòng trình diễn cuối cùng, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi tham gia hai tiết mục mang màu sắc đối lập. Trong "Em tôi", anh cùng Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng tái hiện câu chuyện về những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ. Tiết mục khai thác tình anh em, nỗi đau mất mát và sự hy sinh, đòi hỏi người thể hiện chú trọng chiều sâu cảm xúc và khả năng kết nối với các thành viên.

Trái ngược với hình ảnh người lính giàu cảm xúc, "Ngầu đét" mang đến một Đinh Mạnh Ninh cá tính, gai góc hơn. Với mái tóc bạch kim và thần thái lạnh lùng, nam ca sĩ xuất hiện trong diện mạo khác biệt so với hình ảnh quen thuộc gắn với những ca khúc giàu giai điệu và cảm xúc. Sự đối lập giữa hai tiết mục không chỉ nằm ở tạo hình mà còn thể hiện qua phong thái và cách tiếp cận sân khấu. Nếu "Em tôi" đòi hỏi sự tiết chế trong biểu cảm, "Ngầu đét" lại cần nguồn năng lượng mạnh mẽ và sự tự tin khi thể hiện cá tính.

Việc đảm nhận hai hình tượng khác nhau cho thấy Đinh Mạnh Ninh sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng mới. Đây cũng là một trong những trải nghiệm đáng chú ý của nam ca sĩ tại chương trình, khi anh có cơ hội thử nghiệm những phong cách trình diễn đa dạng bên cạnh thế mạnh về giọng hát.

Với Đinh Mạnh Ninh, giá trị của "ATVNCG2026" không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở các mối quan hệ được hình thành trong quá trình tham gia chương trình. Nam ca sĩ xem đây là mùa hè đặc biệt bởi anh có thêm 33 người anh em, cùng trải qua những thử thách và tạo nên nhiều kỷ niệm trong công việc. Từ quá trình tập luyện đến những lần đứng chung sân khấu, các nghệ sĩ có cơ hội hiểu hơn về cá tính, thế mạnh của nhau. Sự đồng hành ấy giúp anh có thêm trải nghiệm trong môi trường làm việc tập thể, đồng thời tạo điều kiện để anh nhìn nhận bản thân từ những góc độ khác.

Cũng theo chia sẻ của Đinh Mạnh Ninh, ở thời điểm đã có nhiều năm hoạt động âm nhạc, việc tham gia một chương trình đòi hỏi sự liên tục đổi mới mang đến cho nam ca sĩ cơ hội làm mới hình ảnh và mở rộng khả năng trình diễn. Sự tin tưởng của đồng đội cùng điểm tựa từ gia đình cũng giúp anh vững vàng hơn trong hành trình này.

Hai giải thưởng "Gia tộc Anh tài toàn năng" và "Chiến tướng của năm" là dấu mốc đáng nhớ đối với Đinh Mạnh Ninh sau hành trình từ nguy cơ dừng chân đến những trải nghiệm mới trên sân khấu. Bên cạnh sự ghi nhận về kết quả, chương trình còn mang lại cho nam ca sĩ những người bạn đồng hành và cơ hội khám phá những khía cạnh khác của bản thân, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục con đường âm nhạc.