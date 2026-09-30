Dập tắt ngay vụ cháy quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 và số 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp xử lý đám cháy tại phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận xử lý đám cháy

Khoảng 16h40 ngày 30-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhận tin từ Trung tâm chỉ huy, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu khu vực 9 tới hiện trường xử lý đám cháy trên phố Tăng Bạt Hổ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, các đơn vị chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình dập tắt khu vực phát cháy ở tầng 3 một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ. Khu vực này được bố trí bếp phụ và một dãy bàn ăn của quán. Những mũi cứu hoả khác khẩn trương khống chế đám cháy không để lây lan sang các dãy hàng quán bên cạnh được trang trí bằng các tre nan là các vật liệu dễ cháy.

Đám cháy nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế

Ghi nhận tại thời điểm xảy ra vụ việc, những thực khách và nhân viên quán bia đã kịp thời thoát ra ngoài. Công an thành phố Hà Nội đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê và khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn.