Đắp lá ớt chữa vết thương, người phụ nữ 65 tuổi đối diện nguy cơ mất chân

ANTD.VN - Sau khi đắp lá ớt chữa vết thương, người phụ nữ 65 tuổi bị sưng đau, hoại tử mô mềm nghiêm trọng, đối mặt nguy cơ mất chân.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân nữ, 65 tuổi, trú tại Hải Phòng. Người bệnh cho biết, khoảng 6h, khi xỏ dép đi chợ, bà bất ngờ cảm thấy đau nhói ở chân, như bị con gì đó đốt. Chỉ một giờ sau, chân bắt đầu sưng, kèm theo sốt.

Gia đình đưa bà đến một bác sĩ quen gần nhà để chữa trị. Tại đây, bà được tiêm thuốc và tình trạng sốt cải thiện.

Vị bác sĩ này còn giã lá ớt đắp lên vết thương, cho rằng cách làm này từng giúp nhiều người khỏi bệnh.

Khoảng 1 giờ sau khi đắp lá ớt, bà cảm thấy đau, nóng rát khó chịu nên tháo bỏ. Đến tối, chân phải đau nhiều, xuất hiện thêm các bọng nước, gia đình mới đưa bà đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi nhập viện, chân phải của bệnh nhân sưng nề, da đổi màu thâm đen trên diện rộng, xuất hiện nhiều bọng nước chứa dịch sẫm màu.

“Đây là tình trạng cấp cứu rất nghiêm trọng. Tổn thương và hoại tử có xu hướng lan rộng, gây nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong rất cao”, BS Minh cho biết.

Ngay lập tức, Trung tâm triển khai quy trình cấp cứu, hồi sức và phối hợp với các chuyên khoa để điều trị cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nhiều người vẫn có thói quen đắp lá cây chữa vết thương mà chưa lường hết những nguy cơ có thể xảy ra.

Thực tế, lá cây hái ngoài môi trường có thể mang theo bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Khi được giã nát, đắp trực tiếp lên vùng da trầy xước, phồng rộp hoặc vết thương hở, chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số loại cây còn chứa chất gây kích ứng, viêm da tiếp xúc hoặc tổn thương mô mềm, thậm chí dẫn đến hoại tử, khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Theo các bác sĩ, Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận những trường hợp đắp lá lên vết thương dẫn đến nhiễm trùng nặng, tổn thương lan rộng đến vùng ngực, bụng, đầu, mặt và cổ. Có trường hợp bệnh nhân không qua khỏi dù đã được điều trị.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, cao dán hoặc các hỗn hợp không rõ thành phần lên vùng da tổn thương; không chích, rạch, bóp nặn hay tự can thiệp vào vết thương khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với vết thương nhỏ, người dân có thể rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó che phủ bằng gạc sạch.

Nếu vết thương lớn, nằm ở những vùng như đầu, mặt, cổ, nách, bẹn hoặc có biểu hiện sưng đau tăng nhanh, đỏ lan rộng, nổi bọng nước, da chuyển màu tái nhợt, thâm tím hoặc đen, hay kèm sốt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế.