Đạo diễn Hoàng Công Cường phá lệ trước cô gái từng thi "Miss World Vietnam"

ANTD.VN - Từng tham gia "Miss World Vietnam 2025", cô gái sinh năm 2003 Ngọc Minh gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình “Tọa độ việc làm” số 10, chủ đề “Nghề tổ chức sự kiện”. Tại đây, đạo diễn Hoàng Công Cường và Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ những góc nhìn thực tế về nghề, đồng thời hé lộ câu chuyện phía sau cơ hội đặc biệt dành cho một gương mặt trẻ.

“Tọa độ việc làm” là chương trình hướng nghiệp thực tế phát sóng trên VTV2 và nền tảng VTVgo vào 16h Chủ nhật hàng tuần

Phát sóng trên VTV2 và VTVgo, chương trình “Tọa độ việc làm” số 10 có sự tham gia của đạo diễn Hoàng Công Cường và "Hoa hậu Việt Nam 2010" Ngọc Hân hiện là Thạc sĩ, giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Qua những câu chuyện thực tế, hai khách mời đã góp phần giúp người trẻ hiểu hơn về một lĩnh vực đang phát triển sôi động nhưng cũng đòi hỏi nhiều áp lực phía sau ánh đèn sân khấu.

Từ góc nhìn của người trực tiếp làm nghề, đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ, anh nhận thấy lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Việt Nam đang có nhiều chuyển động đáng chú ý. Theo đó, công nghệ biểu diễn ngày càng hiện đại, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong khi các chương trình nghệ thuật trong nước cũng từng bước mở rộng sức lan tỏa ra bên ngoài. Những thay đổi ấy phần nào cho thấy sự phát triển của ngành tổ chức sự kiện và tiềm năng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đạo diễn Hoàng Công Cường và Hoa hậu Ngọc Hân là hai khách mời của chương trình

Tuy nhiên, để tạo nên một chương trình thành công, người làm nghề phải trải qua quá trình chuẩn bị phức tạp, từ xây dựng ý tưởng, kịch bản đến thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng và điều phối nhân sự. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm cao. Bởi vậy, theo nam đạo diễn, chuyên môn và sức sáng tạo chưa đủ để một người theo đuổi nghề lâu dài. Điều quan trọng là bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng chịu áp lực trong môi trường làm việc có cường độ cao.

“Tiêu chí quan trọng nhất của nghề tổ chức sự kiện là sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm!” - đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ, đồng thời nhận định những yêu cầu khắt khe ấy cũng là lý do nhiều người trẻ gặp khó khăn khi bước vào lĩnh vực này bởi đam mê có thể thôi thúc họ bắt đầu, nhưng để trụ lại với nghề, mỗi người cần sẵn sàng học hỏi từ những công việc nhỏ nhất và thích nghi với những tình huống phát sinh.

"Hoa hậu Việt Nam 2010" Ngọc Hân chia sẻ về hành trình vượt qua những hoài nghi để khẳng định bản thân

Ở góc nhìn khác, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ trải nghiệm về áp lực dư luận sau khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam năm 2010" khi cô mới 21 tuổi. Người đẹp tâm sự, thời điểm đó những ý kiến trái chiều từng khiến cô buồn bã, mất cân bằng và hoài nghi về bản thân. Bước ngoặt đến khi một người thầy đặt câu hỏi về hình ảnh cô muốn trở thành trong 5 hay 10 năm tiếp theo. Thay vì chỉ tập trung vào những tranh luận trước mắt, Ngọc Hân bắt đầu định hình con đường dài hạn và kiên trì với lựa chọn của mình. Sau 16 năm, cô nhìn lại chặng đường đã qua như câu trả lời cho những hoài nghi từng phải đối mặt.

Ngọc Hân cũng chia sẻ góc nhìn về việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào không gian hiện đại. Theo cô, điều này đòi hỏi sự tinh tế, gu thẩm mỹ và nền tảng kiến thức của người đạo diễn, nhà tổ chức, thay vì chỉ đơn thuần đưa những hình ảnh quen thuộc lên sân khấu.

Ngọc Minh, thí sinh "Miss World Vietnam 2025" gây chú ý với phần thể hiện tự tin trong thử thách sáng tạo tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh, cô gái sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Báo chí và từng tham gia "Miss World Vietnam 2025". Xuất hiện trong chương trình, Ngọc Minh bày tỏ mong muốn thử sức với nghề tổ chức sự kiện, đồng thời khẳng định sẵn sàng bắt đầu từ những công việc nhỏ và đối diện với áp lực. Tuy nhiên, hồ sơ của cô ban đầu chưa thuyết phục được đạo diễn Hoàng Công Cường. Với kinh nghiệm điều hành nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nam đạo diễn vốn đặt ra những tiêu chí khắt khe đối với nhân sự, trong đó có yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Thay vì chỉ đánh giá qua hồ sơ, chương trình tạo cơ hội để Ngọc Minh thể hiện năng lực trực tiếp qua thử thách sáng tạo trong một phút. Sự tự tin, cách diễn đạt lưu loát và tinh thần chủ động của cô gái trẻ đã khiến nam đạo diễn thay đổi đánh giá ban đầu. Sau phần thể hiện, đạo diễn Hoàng Công Cường quyết định phá lệ, nhận Ngọc Minh vào vị trí chuyên viên sáng tạo tại đơn vị HCC do anh điều hành với thời gian thử thách 6 tháng, dù cô chưa đáp ứng yêu cầu về số năm kinh nghiệm mà đơn vị thường đặt ra.

Đạo diễn Hoàng Công Cường quyết định trao cơ hội cho Ngọc Minh sau phần thể hiện trong chương trình “Tọa độ việc làm” số 10

Quyết định này cho thấy bên cạnh kinh nghiệm, thái độ làm việc, tư duy sáng tạo và tinh thần sẵn sàng học hỏi cũng có thể tạo nên khác biệt khi người trẻ đứng trước cơ hội nghề nghiệp. Với lĩnh vực tổ chức sự kiện, nơi các ý tưởng cần được hiện thực hóa bằng khả năng phối hợp và xử lý tình huống, những tố chất ấy là nền tảng để người trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, Hoa hậu Ngọc Hân cũng dành lời khen cho Ngọc Minh, nhận xét cô gái này không chỉ có lợi thế về ngoại hình mà còn có sự năng động, tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng thử sức với những thử thách mới. Theo Ngọc Hân, kinh nghiệm có thể tích lũy qua công việc, trong khi tinh thần cầu tiến và quyết tâm là những yếu tố cần được nuôi dưỡng. Cũng trong chương trình, Ngọc Minh tiết lộ từng được Ngọc Hân đặt câu hỏi tại vòng chung kết cuộc thi "Sinh viên thanh lịch Toàn quốc năm 2024". Cuộc gặp lại mang đến sự kết nối thú vị giữa người đẹp trẻ đang tìm kiếm hướng đi nghề nghiệp và người phụ nữ đã trải qua nhiều năm xây dựng sự nghiệp sau danh hiệu Hoa hậu.

Ngọc Hân đánh giá cao năng lượng cùng sự chủ động và tinh thần cầu tiến của Ngọc Minh

Từ câu chuyện của Ngọc Minh, Hoa hậu Ngọc Hân nhắn nhủ người trẻ không nên giới hạn bản thân trong một vị trí hay công việc nhất định. Việc thử sức ở nhiều vai trò, kể cả những công việc nhỏ hoặc vất vả, sẽ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về năng lực và tìm ra hướng đi phù hợp. Thông qua những câu chuyện nghề nghiệp và tình huống thực tế, “Tọa độ việc làm” mang đến góc nhìn gần gũi về yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời gợi mở cách người trẻ biến kiến thức, đam mê và sự tự tin thành năng lực thực tế.

Một số hình ảnh trong chương trình: