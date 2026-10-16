Danh tính hai thiếu nữ đầu trần phóng nhanh, đánh võng trên đường Mễ Trì

ANTD.VN - Cơ quan chức năng mới đây đã làm rõ danh tính hai thiếu nữ điều khiển xe máy, chở nhau không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường Mễ Trì (Hà Nội), được người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, sáng 11-10-2026, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một xe mô tô Honda SH màu đen do hai thiếu nữ điều khiển, chở nhau không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an về việc khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện và những người liên quan.

Hình ảnh hai thiếu nữ đánh võng trên đường Mễ Trì được người dân ghi lại

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ xe là N.T.V (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển xe là N.B.A (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình). Cả ba được mời đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.T.V thừa nhận biển kiểm soát 29AD-789.99 gắn trên xe mô tô Honda SH màu đen không đúng với đăng ký. Biển kiểm soát thực tế của phương tiện là 14AA-911.59.

Kết quả xác minh cho thấy, rạng sáng 11-10-2026, N.T.V cho N.B.A mượn xe mô tô đang gắn biển kiểm soát 29AD-789.99. N.B.A điều khiển xe chở T.P.L ngồi phía sau, lưu thông theo hướng Mễ Trì - Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực The Garden, N.B.A điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách.

Cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ danh tính hai thiếu nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng trên đường Mễ Trì

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A về các hành vi: điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổng mức phạt đối với N.B.A là 22,75 triệu đồng.

Đối với chủ xe N.T.V, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: gắn biển số không đúng với đăng ký xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số xe vi phạm.

Đối với T.P.L, lực lượng CSGT xử phạt về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt 500.000 đồng.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người khác hoặc sử dụng biển số xe không đúng quy định. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện, xác minh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.