Đánh giá sự phù hợp phương tiện PCCC và CNCH phục vụ cấp phép lưu thông

ANTD.VN - Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thống nhất các quy định, yêu cầu về hoạt động thử nghiệm phương tiện PCCC và CNCH phục vụ cấp phép lưu thông phương tiện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã làm việc với các đơn vị đại diện liên quan.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp của các tổ chức thử nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù hợp trong quá trình thực hiện, vừa qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thử nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù hợp phương tiện PCCC và CNCH bảo đảm điều kiện phục vụ cấp phép lưu thông phương tiện đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH công bố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị, tổ chức thử nghiệm phương tiện PCCC bảo đảm điều kiện phục vụ cấp phép lưu thông phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Học viện Phòng cháy chữa cháy; Công ty Cổ phần Kiểm định thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hà Nội; Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol; Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Vako Việt Nam; Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển công nghệ T-Fire; Công ty TNHH PCCC Pumps; Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định PCCC Việt Nam - Trung tâm thử nghiệm vật liệu - thiết bị PCCC Việt Nam và Công ty cổ phần sản xuất và XNK PCCC Thành Đạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Ngô Văn Anh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội cho biết, để bảo đảm triển khai sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an ninh, trật tự…, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã rà soát, lập danh sách và tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn đối với các tổ chức thử nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù hợp phương tiện PCCC và CNCH bảo đảm điều kiện phục vụ cấp phép lưu thông phương tiện đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH công bố nhằm phổ biến các quy định mới; chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót thường gặp trong hồ sơ và biên bản thử nghiệm và đề nghị các đơn vị tổ chức thử nghiệm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC và CNCH đối với các phương tiện PCCC và CNCH lưu thông trên thị trường theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Thượng tá Ngô Văn Anh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã báo cáo tóm tắt kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH thời gian vừa qua. Theo đó, tính từ ngày 01/7/2025 đến ngày 06/10/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận 267 hồ sơ cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC, trong đó: 267/267 (100%) hồ sơ đã được giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trả lời đúng hạn, trước hạn; trong số đó, cấp 74 Giấy phép lưu thông phương tiện PCCC, 193 văn bản thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo việc xử lý trên môi trường mạng thông thoáng, không đứt quãng…

Đồng thời phổ biến một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quy định tại QCVN 03:2023/BCA về phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động thử nghiệm và tổ chức thảo luận, hướng dẫn, trao đổi một số lưu ý trong công tác thử nghiệm phương tiện PCCC và CNCH phục vụ cấp Giấy phép lưu thông phương tiện PCCC.

Tại phần thảo luận, các đơn vị thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và được đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, giải đáp trực tiếp. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổng hợp, báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH giải quyết…

Thông qua buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã nắm được các quy định mới của pháp luật về công tác PCCC&CNCH, thống nhất nhận thức, cách làm giữa cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và các tổ chức thử nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.