Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 36 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC&CNCH năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, Công an các xã trên địa bàn phụ trách và các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng thuộc diện thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 6 chủ đầu tư có dự án đang triển khai trên địa bàn 4 xã Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hòa Xá và Vân Đình.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tá Nguyễn Thành Đô - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 36 triển khai nội dung Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại diện Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 36 đã trực tiếp phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tâm lý trông chờ cơ quan Công an kiểm tra, nghiệm thu sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với công trình do chủ đầu tư quản lý; đồng thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay.

Đồng chí Phạm Nam Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình trao đổi, nêu ý kiến về triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại diện chủ đầu tư phát biểu, trao đổi ý kiến tại hội nghị

Trong phần trao đổi, các đại biểu, đại diện chủ đầu tư đã đóng góp nhiều ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình tự tổ chức nghiệm thu, thực hiện các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình xây dựng.

Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải đáp, hướng dẫn cụ thể, giúp các chủ đầu tư, cơ sở nắm rõ quy định, chủ động thực hiện đúng, đủ trách nhiệm theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác phòng cháy, chữa cháy chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.