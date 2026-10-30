Đảng ủy Cục Công tác Chính trị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

ANTD.VN - Ngày 30-10 tại Hà Nội, Đảng uỷ Cục Công tác Chính trị đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, với vị trí, chức năng là cơ quan tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân, toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, định hướng nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí, quyết tâm và thúc đẩy hành động; góp phần chuyển hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành sức mạnh chính trị, tinh thần và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị đã quán triệt các nội dung mới, điểm cốt lõi 5 Nghị quyết, 2 Quy định, 2 Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 và 5 Nghị quyết, 1 Chỉ thị của Bộ Chính trị, làm rõ những tư tưởng chỉ đạo mới, những định hướng chiến lược về phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, phát triển con người và đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, đồng chí đề ra yêu cầu đổi mới công tác tham mưu chiến lược về chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân: chuyển từ tư duy sự vụ sang nghiên cứu, dự báo; từ tuyên truyền một chiều sang chủ động dẫn dắt nhận thức; từ tổ chức hoạt động sang tạo chuyển biến thực chất; từ đánh giá hình thức sang đo lường hiệu quả bằng kết quả và tác động cụ thể.

Mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên được đặt ra yêu cầu chủ động nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới, đề xuất giải pháp sáng tạo, gắn trách nhiệm với sản phẩm và hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, phục vụ hiệu quả việc học tập, quán triệt và đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào thực tiễn.

"Học tập để hiểu đúng – Hệ thống hóa để thấm sâu – Vận dụng để hành động – Hành động phải tạo ra kết quả", với tinh thần tiên phong, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, Đảng bộ Cục Công tác chính trị quyết tâm nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.