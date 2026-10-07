Đặng Ngọc Anh chọn đường khó với nhạc thính phòng

Ở tuổi 22, trong khi khi nhiều ca sĩ trẻ tìm đến những sản phẩm dễ tiếp cận, Đặng Ngọc Anh lại bắt đầu bằng một album vật lý gồm 8 ca khúc về Hà Nội cùng MV giao hưởng thính phòng kết hợp công nghệ 3D và AI. Đây là lựa chọn nhiều thử thách với một ca sĩ còn đang học, nhưng cho thấy hướng đi cô muốn theo đuổi sau khi chinh phục thành công ngôi vị cao nhất cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024".

﻿Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại "Tiếng hát Hà Nội 2024", cô từng giành Cúp Vàng tại "Asia Arts Festival 2024" diễn ra ở Singapore.

Sau những dấu ấn giải thưởng, Ngọc Anh dành thời gian thực hiện CD “Gửi mùa thu ở lại” và MV “Sau những ngày yêu xa”. Cả hai sản phẩm vừa được giọng ca trẻ chính thức ra mắt dịp đầu tháng 10 này. Việc đầu tư một album vật lý và MV công phu không phải lựa chọn an toàn, nhất là với một sinh viên vẫn đang học tập và hoàn thiện chuyên môn. Tuy vậy, Ngọc Anh cho rằng nếu cứ chờ đến khi đủ giỏi, đủ trưởng thành mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không có thời điểm hoàn hảo.

“Giải thưởng là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới." - nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo đó, CD “Gửi mùa thu ở lại” gồm các ca khúc quen thuộc như: “Nhớ về Hà Nội”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Cảm xúc tháng Mười”, “Khi thành phố lên đèn”, “Hướng về Hà Nội”, “Bài ca Hà Nội”, “Hoàn Kiếm”, “Sau những ngày yêu xa”. Nhiều sáng tác trong số này đã gắn với tên tuổi những thế hệ nghệ sĩ đi trước, vì thế việc một giọng ca mới bước qua tuổi đôi mươi như Ngọc Anh chọn thể hiện lại cũng tạo áp lực riêng.

Ngọc Anh nhận được sự hỗ trợ đồng hành của êkip trong quá trình thực hiện dự án

“Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Tôi muốn thể hiện các ca khúc thính phòng theo lăng kính của người trẻ để lan tỏa dòng nhạc này." - Ngọc Anh bộc bạch, đồng thời tâm sự cô không đặt mục tiêu thay thế những cách hát quen thuộc mà muốn kể lại các tác phẩm bằng cảm xúc của người trẻ, từ cách phát âm, xử lý câu chữ đến cách cảm nhận. Với cô, sự trẻ trung không nhất thiết phải phá bỏ tinh thần truyền thống mà có thể đến từ cách người hát tiếp cận tác phẩm.

Đặc biệt, tên gọi “Gửi mùa thu ở lại” mà cô chọn đặt gắn với Hà Nội và những năm tháng trưởng thành của chính mình. Trong đó, mùa thu vừa là hình ảnh đặc trưng của Thủ đô, vừa gắn với ký ức và những dấu mốc trong cuộc đời cô. Còn "ở lại” theo cô lý giải không có nghĩa đứng yên mà là giữ những giá trị đẹp của quá khứ để bước tiếp. Việc ra mắt dự án hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng tạo thêm điểm kết nối cho câu chuyện âm nhạc này.

Các ca sĩ trẻ hát nhạc nhẹ một năm có thể có nhiều tác giả viết cho họ để họ có những sản phẩm mới và phát triển nghề nghiệp, xây dựng con đường âm nhạc. Tuy nhiên, các ca sĩ thính phòng thiệt thòi hơn, họ rất khó lựa chọn bài hát đã có trong truyền thống. Một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi nói muốn có bài mới dòng thính phòng, tôi đánh giá cao suy nghĩ đó của Ngọc Anh! Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Điểm nhấn của dự án là MV “Sau những ngày yêu xa”, do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ của tác giả Hà Quang Minh, được viết riêng theo đề nghị của Ngọc Anh và Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Đây cũng là tác phẩm đòi hỏi nữ ca sĩ dành nhiều thời gian luyện tập bởi yêu cầu cao về kỹ thuật và khả năng truyền tải cảm xúc.

MV được thực hiện bằng cách kết hợp hình ảnh diễn xuất thực của Ngọc Anh và bạn diễn với không gian 3D, AI. Nữ ca sĩ cùng êkíp lựa chọn công nghệ sau khi khảo sát và nhận thấy nhiều bối cảnh Hà Nội xưa không còn nguyên trạng, trong khi việc tái hiện bằng quay thực tế gặp khó khăn về thời gian, chi phí và điều kiện hiện trường.

Đạo diễn Việt Đặng cho biết, êkíp đã tìm kiếm tư liệu hình ảnh từ nhiều thế hệ, nhiều nguồn khác nhau để tạo dựng lại không gian phù hợp với câu chuyện. Trong đó, công nghệ không được dùng để thay thế nhân vật thật mà phần diễn xuất của Ngọc Anh và bạn diễn được ghi hình thực tế rồi đặt trong những bối cảnh kỹ thuật số. Nhà ga Hà Nội xưa là một trong những phân đoạn được đầu tư nhiều nhất, gắn với câu chuyện về những chuyến đi, sự xa cách và trở về.

Đặng Ngọc Anh thừa nhận con đường cô đang lựa chọn là một hành trình không dễ dàng, đúng như nhận định của các thầy cô. Tuy vậy, cô không ngại thử thách bởi mỗi lần vượt qua một khó khăn, bản thân lại có thêm một bước trưởng thành. Trong quá trình thực hiện album, Ngọc Anh cũng nhận ra kỹ thuật chỉ là phương tiện để người nghệ sĩ truyền tải cảm xúc. Khi có nền tảng kỹ thuật vững vàng, cô có thể tự do hơn trong cách thể hiện, qua đó giúp khán giả cảm nhận rõ hơn tinh thần của ca khúc cũng như những tâm tình mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm.

Phía sau dự án này là sự đồng hành của hai người thầy có vai trò quan trọng với Ngọc Anh là ThS, NSƯT Hà Phạm Thăng Long và TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Trong đó cô giáo Hà Phạm Thăng Long giúp Ngọc Anh xây dựng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc, còn ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, từ lựa chọn tác phẩm, định hướng phong cách đến làm việc với các nhạc sĩ.

TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly

Theo TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, ý tưởng thực hiện album bắt đầu từ chính đề nghị của Ngọc Anh. Khi còn rất trẻ, nữ ca sĩ chủ động mong muốn làm một album về Hà Nội và đề nghị nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết ca khúc mới. Từ đó, dự án được mở rộng với những tác phẩm có yêu cầu cao về kỹ thuật và cảm xúc. Quá trình thu âm nhiều áp lực, có những ca khúc khiến Ngọc Anh bật khóc. Cô giáo Khánh Ly cũng khá nghiêm khắc, yêu cầu học trò không chỉ hát đúng mà phải hiểu tác phẩm, trân trọng từng câu chữ và cảm xúc của người sáng tác.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đặng Ngọc Anh cho rằng thính phòng không nhất thiết phải là dòng nhạc xa cách với khán giả trẻ. Cô không muốn từ bỏ lựa chọn của mình chỉ vì đây là con đường khó, mà muốn tìm cách để âm nhạc thính phòng đến gần công chúng hơn. Với nữ ca sĩ, những thử thách trên hành trình ấy cũng là cách để cô trưởng thành từng ngày. Vì thế, điều Ngọc Anh hướng tới không chỉ là được nhớ đến với danh hiệu Quán quân, mà là từng bước tạo dựng một con đường nghệ thuật lâu dài, để sau này khi nhắc đến cô, khán giả nhớ về một cô gái trẻ đã chọn gắn bó với thính phòng bằng tình yêu và niềm đam mê của mình.

Một số hình ảnh ấn tượng của Đặng Ngọc Anh: