Đang nghiên cứu cho phép giao dịch chứng khoán xuyên trưa, nới biên độ giá

ANTD.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét các phương án hoàn thiện cơ chế giao dịch chứng khoán, như: cho phép giao dịch xuyên trưa, nới biên độ giá và bỏ một số phiên khớp lệnh định kỳ...

Tại họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hoàng Văn Thu cho biết cơ quan này đang nghiên cứu điều chỉnh thời gian, phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán. Việc hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch nhằm nâng hiệu quả hoạt động, minh bạch và thuận lợi cho nhà đầu tư.

Các phương án được xem xét gồm giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và bỏ một số phiên giao dịch, khớp lệnh định kỳ. "Yêu cầu ưu tiên khi xây dựng chính sách là bảo đảm an toàn hệ thống, giao dịch thông suốt và ổn định thị trường", lãnh đạo UBCKNN cho biết.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hiện cơ quan này đang yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán đánh giá tác động. Qua đó sẽ xây dựng các phương án theo lộ trình phù hợp và công bố để các bên tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị, chuyển đổi. Cơ quan quản lý chưa nêu thời điểm cụ thể áp dụng những thay đổi này.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng chính sách mới cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Cơ quan quản lý cần xác định rõ những yêu cầu về biên độ giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán, hướng tới giao dịch T+0 để hoàn thiện cơ chế. Hạ tầng, hệ thống kỹ thuật cũng như các điều kiện triển khai đảm bảo an toàn, ổn định... cũng cần chuẩn bị kỹ.

Liên quan tới chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Hoàng Văn Thu cho biết đây là một phần trong chương trình cơ cấu lại danh mục hàng hóa trên thị trường.

UBCKNN đang phối hợp với các sở giao dịch thực hiện những công việc liên quan, trong đó có kiểm thử hệ thống thanh toán, bù trừ và dữ liệu thị trường.

Theo lộ trình dự kiến, việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE sẽ hoàn thành trong năm nay. Thời gian cụ thể được xác định dựa trên đánh giá tác động, kết quả kiểm thử, bảo đảm quá trình chuyển đổi an toàn, thông suốt.

Cùng với đó, cơ quan quản lý đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu theo đặc điểm từng nhóm và nhu cầu nhà đầu tư. Phương án dựa trên 4 tiêu chí chính: quy mô vốn điều lệ, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và trạng thái cổ phiếu.

Trong đó, các trạng thái như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch được xem xét để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.