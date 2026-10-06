Đăng Khôi trở thành Quán quân ở Công diễn 4, cờ Việt Nam tung bay trên sân khấu quốc tế

ANTD.VN - Với màn trình diễn xuất sắc và biến hóa trên sân khấu, Đăng Khôi trở thành thí sinh đầu tiên lập kỷ lục nhận 4 nút vàng từ ban giám khảo và đồng thời lập kỷ lục thí sinh đạt được tổng số điểm cao nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Tập 4 của Silk Way Star với chủ đề đặc biệt: thử thách sáng tạo lại những ca khúc kinh điển trong 35 năm qua của sân khấu Gala Mừng Xuân, một chương trình âm nhạc lớn nhất của Trung Quốc - được xem là món ăn tinh thần của hàng trăm triệu gia đình mỗi dịp Tết đến.

Đăng Khôi nhận thử thách với ca khúc “Pơ Soảng” - “Thật sảng khoái”, ca khúc được biết đến như “bài hát quốc dân” của xứ tỷ dân.

Với công diễn 4 này, Đăng Khôi bốc thăm thứ tự biểu diễn thứ 12 - là thứ tự cuối cùng. Nam ca sĩ đã chịu nhiều áp lực khi trước đó là 11 phần trình diễn của 11 thí sinh đều vô cùng xuất sắc. Nhưng anh đã làm nên điều kỳ diệu đó là dành chiến thắng ngoạn mục với phần trình diễn vô cùng bùng nổ, cùng với tiết tấu âm nhạc vui tươi, sân khấu biến hóa và nhiều năng lượng khiến tất cả các giám khảo và các thí sinh phải phấn khích hò reo, đứng lên nhảy theo và dành tặng cho anh điểm số cao nhất trong công diễn tập 4 này.

Phần trình diễn mang về cho Đăng Khôi kết quả ấn tượng nhất so với các thí sinh khác từ đầu chương trình. Anh nhận được 4 nút vàng từ giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi, trở thành thí sinh đầu tiên lập kỷ lục nhận 4 nút vàng - Ngôi sao tỏa sáng - tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời Đăng Khôi cũng đạt thêm 2 kỷ lục khác đó là số điểm cao nhất từ ban giám khảo quốc tế là 143 điểm và đạt số Tổng điểm cao nhất của cả ban giám khảo quốc tế và khán giả quốc tế là 154,85 điểm.

Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam được tung bay trên sân khấu quốc tế

Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam được tung bay trên sân khấu quốc tế, trên sóng truyền hình Trung ương của Trung Quốc và Kazakhstan trở thành một trong những hình ảnh đáng tự hào nhất của nam ca sĩ.

Đăng Khôi xúc động: "Tôi đang tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế với tư cách là một nghệ sĩ đại diện cho đất nước Việt Nam. Trong chương trình, nhà vô địch mỗi tập sẽ có đặc quyền đó là phát biểu trong khoảnh khắc đăng quang và lá quốc kỳ của nước chiến thắng sẽ tung bay trên sân khấu cũng như sóng truyền hình quốc gia của Trung Quốc và các nước khác. Là người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này.

Bảng điểm cuối cùng của Công diễn 4

Và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó - trở thành nhà vô địch, quán quân của Công diễn 4. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào! Đây là cách quảng bá văn hóa một cách trực diện và hiệu quả nhất. Tôi cảm nhận ban giám khảo, các nghệ sĩ và khán giả quốc tế đã dần yêu mến âm nhạc của tôi cũng như văn hóa, con người Việt Nam”.

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi cùng ê-kíp đã sáng tạo phần hòa âm phối khí mới, âm nhạc mạnh mẽ, hiện đại, đặc biệt Đăng Khôi sáng tác phần lời Việt chỉ trong vòng 2 ngày và phần khó nhất đó là phải hát song ngữ Việt - Trung.

Phần vũ đạo cũng là một thử thách không nhỏ khi anh chỉ có chưa đầy 24 giờ để tập luyện cùng biên đạo và hoàn thiện toàn bộ màn trình diễn. Trong khi đó, nhảy vốn không phải là thế mạnh của ông bố ba con. “Mọi thứ trong hành trình này diễn ra rất gấp rút và nhiều thử thách, nhưng tôi luôn nỗ lực 300% để vượt qua. Với tâm thế cố gắng không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những điều lớn lao hơn, đó là sự tự tôn và niềm tự hào dân tộc khi thi đấu trên sân khấu âm nhạc quốc tế lớn và hoành tráng như Silk Way Star”.

Cũng trong tập này, Đăng Khôi đã nhường khoảnh khắc tỏa sáng đặc biệt của mình để nói lời chúc mừng và hát sinh nhật Curley G, đại diện Trung Quốc ngay trên sân khấu. Hành động này đã nhận được mưa lời khen từ 2 MC và khán giả cũng như từ các nghệ sĩ quốc tế vì sự quan tâm tinh tế và dễ thương này.