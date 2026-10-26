Đăng Khôi mang bản hit 20 năm “Cô bé mùa đông” lên sân khấu quốc tế

ANTD.VN - Sau những màn trình diễn bùng nổ tại các vòng trước, Đăng Khôi tiếp tục bước vào Công diễn 6 của cuộc thi Âm nhạc quốc tế “Silk Way Star” với chủ đề “Heart Flutter” (Rung động). Việc liên tục mang đến những sân khấu thăng hoa, đa sắc màu và chạm đến trái tim khán giả quốc tế đã tiếp tục khẳng định đây là một trong những nỗ lực vô cùng đáng ghi nhận của một đại diện Việt Nam tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế trong năm nay.

Trong 5 công diễn vừa qua, Đăng Khôi đã chứng minh sự biến hóa đa dạng khi thử sức với nhiều thể loại âm nhạc từ Dân gian, Pop, R&B, EDM cho đến Rock, Rap. Đến với Công diễn 6, nam ca sĩ quyết định mang đến bản hit lớn nhất trong sự nghiệp suốt 20 năm qua: Mashup "Cô bé mùa đông" và "Thương thương thương, Yêu yêu yêu".

Đăng Khôi trên sân khấu Công diễn 6 của Silk Way Star

Gần hai thập kỷ trôi qua, giai điệu của "Cô bé mùa đông" vẫn đủ sức chạm đến trái tim khán giả, nhưng lần này tiết mục mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt khi bản hit "quốc dân" của Vpop chính thức vang lên trên một sân khấu quốc tế hoành tráng, trước sự chứng kiến của ban giám khảo và nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia. Để chuẩn bị cho sân khấu này, Đăng Khôi đưa âm nhạc trở về với sự nguyên sơ, mộc mạc và lãng mạn nhất. Anh mong muốn khán giả quốc tế sẽ nhớ tới Đăng Khôi qua những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc, chạm đến sự đồng cảm sâu sắc thay vì chỉ là những kỹ thuật trưng trổ.

Điểm nhấn cảm xúc của tiết mục nằm ở thông điệp tình yêu mà Đăng Khôi gửi gắm qua câu hát "Thương thương thương, Yêu yêu yêu". Nam ca sĩ lý giải, trong tiếng Việt, chữ "thương" mang một ý nghĩa rất đẹp, không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu, chở che và gắn bó. Việc lặp lại những từ này là cách anh khẳng định một tình cảm sâu đậm, ngày càng lớn dần theo thời gian.

Đăng Khôi đã chia sẻ phần trình diễn này chính là câu chuyện tình yêu ngoài đời thực của anh và Thủy Anh, dài hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ lúc anh 22 tuổi và vợ mới 20 tuổi. Đến nay, khi đã có với nhau 3 con, bài hát chính là khát khao được gắn bó mãi mãi, từ những rung động trong trẻo đầu đời cho đến khi nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Khung cảnh gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất để anh thăng hoa, đồng thời khẳng định chân lý: Tình yêu chân thành là ngôn ngữ chung mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cảm nhận.

Chia sẻ về tâm trạng khi biểu diễn ca khúc này, Đăng Khôi bộc bạch: "Ở Việt Nam, đây là hai bản hit mà gần như ai cũng thuộc và hát theo mỗi khi tôi biểu diễn. Tâm trạng lần này trên sân khấu quốc tế rất khác. Hai bài hát này phản ánh đúng con người thật của tôi: lãng mạn, vui vẻ, hòa đồng và chân thành. Tôi muốn mang âm nhạc của mình để lan tỏa những điều tươi đẹp, tích cực nhất đến khán giả Trung Quốc và khắp thế giới”.

Đăng Khôi và các thí sinh nước bạn vui vẻ sau hậu trường

Tiết mục tại Công diễn 6 tiếp tục nối dài sứ mệnh dùng âm nhạc để kể câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam mà Đăng Khôi đã đặt ra từ đầu chương trình. Hành trình đó đã được anh khắc họa vô cùng rõ nét và tự hào xuyên suốt các vòng thi trước đó. Đến Công diễn 6, anh mang trọn vẹn bản sắc âm nhạc Vpop đương đại cùng hình ảnh một người đàn ông Việt Nam tình cảm, chân thành giới thiệu với khán giả toàn cầu.

Với Đăng Khôi, việc xuất hiện tại Silk Way Star không chỉ là cơ hội cống hiến âm nhạc mà còn là dịp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, hiện đại và sẵn sàng kết nối với bạn bè năm châu.

Silk Way Star phát sóng vào 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần (18:30 giờ Việt Nam) đồng thời trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV-3, CCTV-15, CCTV Video, CCTV.com cùng các kênh truyền hình quốc tế khác.