Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội: Đo kết quả thực hiện nghị quyết bằng sản phẩm thực chất

ANTD.VN - Chiều nay 13/10, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc mới. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Báo cáo công tác 9 tháng của Đảng bộ CATP nêu rõ: năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXIX.

Vì thế, thước đo của năm nay không chỉ nằm ở các chỉ tiêu thường xuyên mà nằm ở chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết, khả năng giải những bài toán lớn, khó, mới của Thủ đô.

Cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể

Đảng ủy Công an thành phố đặt yêu cầu chuyển trạng thái từ ban hành văn bản sang “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”. 100% nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động và thành lập các ban chỉ đạo.

Cách làm được cụ thể hóa bằng những con số có thể đếm được. Toàn bộ nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội các cấp được tổng hợp thành 321 nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ. Riêng 93 nhiệm vụ có hạn trong năm 2026, đến tháng 10 đã có 31 nhiệm vụ hoàn thành, 47 nhiệm vụ đang triển khai, 11 nhiệm vụ cần bổ sung minh chứng và 4 nhiệm vụ chưa triển khai vì chờ hướng dẫn của cấp trên. Báo cáo không giấu những ô còn trống trong bảng kiểm đếm. Chính sự rạch ròi ấy cho thấy nghị quyết đang được theo dõi đến từng đầu việc.

Công tác tư tưởng tiếp tục “đi trước một bước”. Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chuyển từ “tư duy làm theo” sang “hành động thực hành”, kiên quyết loại bỏ việc nói không đi đôi với làm. Phong trào thi đua “Ba nhất” lan tỏa rộng. Trong 9 tháng, 848 tập thể và 6.734 cá nhân lập thành tích xuất sắc, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, Công an thành phố ban hành Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ, xây dựng trên 5 giá trị cốt lõi gồm bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, thanh lịch và trách nhiệm. Mục tiêu là hình ảnh người Công an Thủ đô văn minh, tận tụy phục vụ, ứng xử văn hóa trên mọi phương diện.

Chỉ rõ 20% cán bộ cần bồi dưỡng

Trong công tác xây dựng lực lượng, có hai nội dung đáng chú ý:

Thứ nhất, Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên và đến nay là đơn vị duy nhất trong Bộ Công an tổ chức đánh giá, phân loại, nhận diện cụ thể đội ngũ cán bộ, với tỷ lệ trên 20% tổng số cán bộ cần tập trung quản lý, đào tạo, bồi dưỡng. Không nhiều đơn vị dám đưa ra con số như vậy. Nhưng muốn bồi dưỡng đúng người thì trước hết phải nhìn đúng người.

Thứ hai, Công an thành phố là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xây dựng và ban hành danh mục vị trí việc làm, ấn định biên chế đối với công an cấp xã, gồm 15 vị trí việc làm của các tổ công tác. Đi kèm là những cuộc điều chuyển lớn. 140 cán bộ cấp phòng được điều động, 255 học viên tốt nghiệp các trường CAND được bố trí về công an cấp xã còn thiếu biên chế. Trong nội bộ, công an các xã, phường chủ động sắp xếp 563 cán bộ chiến sĩ giữa các tổ công tác, dồn lực cho những lực lượng mũi nhọn trực tiếp chiến đấu.

Nền tảng cho các bước đi này là việc triển khai Nghị quyết 02 ngày 31/3/2026 và Nghị quyết 03 ngày 6/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương. Ở cấp thành phố, Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 33 ngày 19/8/2026 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thay thế Nghị quyết 09. Nghị quyết số 18 mới ngày 9/4/2026 về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm và bảo vệ chính trị nội bộ ra đời trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 ngày 6/4/2023, với yêu cầu sâu hơn, thực tiễn hơn, quyết liệt hơn. Từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo thành lập 2 tổ chức cơ sở đảng và giải thể 2 tổ chức đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Kiểm tra để phòng, không chờ vi phạm

Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát được chuyển mạnh từ “xem xét, xử lý” sang “phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở”. Ngày 20/3/2026, Đảng ủy Công an thành phố ban hành Quyết định số 59, lập 8 đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp làm trưởng đoàn, kiểm tra 40 Đảng ủy Công an cấp xã. Đây là những đợt kiểm tra diễn ra khi mô hình công an địa phương hai cấp vừa vận hành, giúp kịp thời biểu dương nơi làm tốt và chấn chỉnh nơi còn hạn chế.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được duy trì theo phương châm “4 không”. Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 14 về nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2025-2030, lấy liêm chính làm giá trị cốt lõi. Nghị quyết số 12 về phát triển nhà ở xã hội trong Công an thành phố đến năm 2030 được thực hiện công khai, minh bạch, để cán bộ chiến sĩ yên tâm gắn bó với nhiệm vụ.

Đảm nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy, Công an thành phố đã ra mắt 3 sản phẩm, giải pháp gồm ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh, giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự và dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây. Đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được triển khai, cùng 21.000 camera giám sát an ninh trật tự.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ CATP dự hội

2.572 sự kiện tuyệt đối an toàn

Ở phần công tác công an, có những con số mà người dân Thủ đô cảm nhận được bằng chính cuộc sống thường ngày.

9 tháng qua, Công an thành phố bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 2.572 sự kiện. Trong đó có những sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo khẳng định “không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất”.

Lực lượng công an cũng góp tay gỡ những nút thắt của thành phố. Nhiều điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trật tự đô thị và ùn tắc giao thông được tham mưu tháo gỡ. Nhiều kiến nghị bám sát quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả phòng, chống tội phạm được Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cùng các ban, sở, ngành đánh giá rất cao tại buổi làm việc với Công an thành phố ngày 28/9/2026. Công an Hà Nội là một trong số ít đơn vị công an địa phương kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương tại hội nghị sơ kết công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm. Cuộc đấu tranh với “giang hồ mạng” được triển khai chủ động, quyết liệt.

Thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 19/6/2026, Công an thành phố đã kéo giảm 5.571 vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với đầu năm, đạt tỷ lệ 14,4%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. 45/126 xã, phường duy trì tiêu chí không ma túy, vượt 5,7% chỉ tiêu năm 2026.

Trên không gian mạng, ngày 24/7/2026, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thủ đô”. Câu lạc bộ kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số với KOL, KOC, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh, đấu tranh với tin giả và “deepfake”.

Chặng nước rút

Báo cáo không dừng ở thành tích. Ba nhóm hạn chế được nêu thẳng, đó là tư duy của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự đổi mới, có lúc chỉ dừng ở việc hoàn thành văn bản triển khai mà chưa bảo đảm tinh thần “6 rõ”. Công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ở một số nơi chưa thường xuyên, liên tục. Việc phân công, sử dụng cán bộ tại một số đơn vị chưa phát huy hết nội lực, nhất là ở cơ sở.

Ba tháng cuối năm, tinh thần được quán triệt là các chỉ tiêu phải hoàn thành đạt và vượt, “không lùi, không hoãn, không xin giảm” với 7 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Cấp ủy các cấp phải kiểm đếm lại 93 nhiệm vụ theo từng nhóm, rà soát sản phẩm của những việc đã xong, đặt mốc tiến độ cho những việc đang làm.

Từ “làm cho xong việc” sang “việc phải tạo ra kết quả thực chất trong thực tế”. Báo cáo đã thể hiện một cách gọn nhất để hiểu Công an Hà Nội sẽ tiếp tục chuyển biến thế nào...