'Dân vận khéo' trong công tác giải phóng mặt bằng

ANTD.VN - Tối 14/10, tại Nhà văn hóa thôn Yên Ngưu, UBND xã Đại Thanh phối hợp Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước liên quan đến triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã, Ban Chỉ huy Công an xã, toàn thể nhân dân thôn Yên Ngưu, xã Đại Thanh.

Hội nghị thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thôn Yên Ngưu

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó Trưởng Công an xã đã nhấn mạnh để xây dưng xã Đại Thanh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, trong giai đoạn tới, trên địa bàn xã sẽ triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm của Thành phố và địa phương. Đây là động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương bứt phá.

Các đại biểu tại hội nghị

Cụ thể, các dự án quan trọng đang và chuẩn bị được triển khai bao gồm: Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (nay được đổi tên là Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội): Dự án mang tầm vóc quốc gia và thủ đô, kiến tạo không gian vui chơi, thể thao, giải trí và không gian sống hiện đại, đẳng cấp.

Dự án đường Vành đai 3.5 (đoạn chạy từ Phúc La - Văn Phú kết nối đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ): Tuyến đường huyết mạch giúp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, mở ra không gian phát triển kinh tế, giao thương sầm uất cho khu vực.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Đường 70 (đoạn qua Phan Trọng Tuệ): Giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân và kết nối vùng thuận lợi.

Dự án trường phổ thông nhiều cấp học: Mô hình trường học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, dự kiến bắt đầu thực hiện trong năm học 2026 - 2027, chăm lo trực tiếp cho sự nghiệp "trồng người", mang lại môi trường học tập chuẩn quốc tế cho con em Nhân dân trong xã.

Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó Trưởng Công an xã Đại Thanh phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian qua, cùng với sự triển khai quyết liệt, nhanh chóng của chính quyền địa phương, đại đa số các hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện ảnh hưởng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Hội đồng bồi thường để tiến hành đo đạc, kiểm đếm, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận của đại đa số nhân dân, tại một số dự án vẫn còn một vài hộ gia đình chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của công trình, còn băn khoăn về giá cả bồi thường, hoặc có tâm lý chây ỳ, chậm giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn xã. Đặc biệt, cá biệt có một số cá nhân lợi dụng, sử dụng mạng xã hội bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin chưa đầy đủ, đặc biệt liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng uy tín, hoạt động của chính quyền địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tiến hành xác minh, mời công dân lên làm việc, làm rõ các nội dung có liên quan, và đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 08 trường hợp có các hành vi hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; công kích, bôi nhọ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ” liên quan việc triển khai thự hiện các dự án, với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Trưởng Công an xã cũng phổ biến quy định của pháp luật về quyền lợi của người dân khi nhà nước thu hồi đất, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Trưởng Công an xã đề nghị bà con phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với các Tổ công tác giải phóng mặt bằng trong việc xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất (như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ mua bán, cho tặng hợp pháp...) và phối hợp dẫn đạc, đo đạc, kiểm đếm chính xác diện tích đất, khối lượng tài sản, cây cối hiện có trên đất. Việc né tránh, không phối hợp kiểm đếm không chỉ làm chậm tiến độ dự án mà còn trực tiếp làm kéo dài thời gian nhận quyền lợi của chính hộ gia đình.

Khi phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định và thông báo nhận tiền, các hộ gia đình cần khẩn trương nhận tiền bồi thường, chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng thời hạn quy định, để các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các quyền lợi về đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho người dân, pháp luật cũng quy định rất nghiêm khắc đối với các hành vi cố tình cản trở, chống đối việc thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: cố tình không nhận tiền đền bù, không giao mặt bằng đúng hạn, cản trở người thi hành công vụ, kích động, lôi kéo người khác, tung tin sai sự thật.

Trung tá Nguyễn Nam Khánh cũng nhấn mạnh những hệ quả pháp lý nghiêm trọng nếu cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm như biện pháp Cưỡng chế thu hồi đất, xử phạt hành chính, xử lý hình sự. Người vi phạm có nguy cơ phải đối mặt với các tội danh như: Tội chống người thi hành công vụ (Hình phạt có thể lên đến 7 năm tù). Tội gây rối trật tự công cộng (Hình phạt có thể lên đến 7 năm tù). Tội cố ý gây thương tích (Tùy theo tỷ lệ thương tật).

Tại hội nghị, cơ bản người dân thôn Yên Ngưu đều đồng tình với, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước. Một số thắc mắc của người dân đã được ông Phạm Văn Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đại Thanh trả lời cụ thể.

Thông qua hội nghị, người dân thôn Yên Ngưu, xã Đai Thanh đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các dự án và công tác giải phóng mặt bằng, những quy định của pháp luật về quyền lợi của người dân khi nhà nước thu hồi đất, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như những hệ quả pháp lý nghiêm trọng nếu cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm. Hội nghị cũng thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân; đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong mọi giai đoạn triển khai dự án, bảo đảm ANTT trước, trong và sau khi triển khai GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm, vì sự phát triển của Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.