'Dân vận khéo' phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 429

ANTD.VN - Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 429 qua địa bàn thôn Hòa Mỹ, xã Phượng Dực, Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong quá trình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân.

Trên địa bàn thôn Hòa Mỹ có 21 trường hợp hộ dân có đất và tài sản liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Xác định rõ điều đó, Công an xã Phượng Dực đã chủ động tham mưu UBND xã, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền thôn Hòa Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công an xã Phượng Dực đã tổ chức Hội nghị Triển khai phương án bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, giải tỏa tài sản thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 429

Trong quá trình thực hiện, cán bộ Công an xã Phượng Dực không chỉ tuyên truyền chung mà còn trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân có liên quan để trao đổi, giải thích cụ thể. Với tinh thần cầu thị, cán bộ Công an xã đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của từng hộ dân; từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc tuyên truyền được thực hiện theo phương châm kiên trì, mềm dẻo, lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, từng bước tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong nhân dân.

Đại diện Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho biết: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an xã, công tác vận động, tuyên truyền tại thôn Hòa Mỹ đã đạt được những kết quả tích cực. Đến ngày 24/9/2026, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, góp phần tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Kết quả trên cho thấy vai trò quan trọng của công tác “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phượng Dực trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng. Việc thường xuyên bám sát địa bàn, gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân và kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Người dân hiểu hơn về trách nhiệm phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách và các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Thời gian tới, Công an xã Phượng Dực tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân còn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Lực lượng Công an sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phối hợp giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phục vụ hiệu quả tiến độ triển khai dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 429 theo kế hoạch.