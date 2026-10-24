Dàn sao đổ bộ thảm đỏ “Chị chị Em em 3” sẵn sàng khuấy đảo màn ảnh tháng 10

ANTD.VN - Ngày 23.10.2026, phim điện ảnh “Chị chị Em em 3” chính thức tổ chức buổi công chiếu tại TP.HCM, quy tụ ê-kíp làm phim cùng đông đảo nghệ sĩ, khách mời và đại diện truyền thông, đánh dấu cột mốc trước khi chính thức đến với khán giả.

Tâm điểm của buổi premiere là sự xuất hiện của dàn diễn viên “Chị chị Em em 3”, gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn cùng các nghệ sĩ góp mặt trong phim. Mỗi gương mặt mang đến một màu sắc riêng, tạo nên không khí sôi động cho thảm đỏ và thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Sự kết hợp giữa những diễn viên đã có dấu ấn trên màn ảnh và các gương mặt sở hữu sức hút riêng khiến dàn cast của “Chị chị Em em 3” trở thành một trong những yếu tố được khán giả mong đợi.

Dàn diễn viên "Chị chị Em em 3" trong buổi công chiếu chính thức tại TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh ê-kíp và dàn diễn viên chính, sự kiện còn chào đón dàn diễn viên phụ của phim gồm các hoa hậu, hoa khôi và siêu mẫu: Bùi Quỳnh Hoa, Tô Diệp Hà, Đào Lan Phương, Sam Nguyễn, Nguyễn Thanh Hảo, Giang Doll, Ánh Phạm, Thu Trang.

Khác biệt giữa không khí phim kinh dị thường thấy trong mùa điện ảnh tháng 10, “Chị chị Em em 3” lựa chọn hướng tiếp cận riêng với câu chuyện drama tình ái đặt trong bối cảnh cổ trang. Phía sau những tạo hình được chăm chút là thế giới của những khát khao, toan tính và mối quan hệ đan xen, nơi tình yêu không đơn thuần là sự rung động mà còn gắn liền với danh phận, kỳ vọng và những lựa chọn khó khăn.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về vai diễn "Thị Liễu" của mình

Người đứng sau thương hiệu điện ảnh “Chị chị Em em", nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ về phần 3 của series điện ảnh này: “Điều tuyệt vời nhất khi sản xuất “Chị chị Em em” là tôi được làm việc cùng với rất nhiều gương mặt nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, và ở phần 3 này còn là hai nam diễn viên triển vọng. “Chị chị Em em” khai thác những tâm tư phức tạp, dữ dội mà cũng rất đỗi dịu dàng, mong manh của phụ nữ khi đứng trước những thứ mà họ khao khát. Tôi rất vui khi ở mỗi phần, chúng tôi đều có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau của phụ nữ, mà ở phần 3 này là cách họ đối diện với tình yêu”.

Chia sẻ về hướng tiếp cận trong phần phim thứ 3 của thương hiệu, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh: “Khi đặt các nhân vật trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, điều tôi muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Hy vọng rằng khi xem phim, điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu, mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận”.

Dàn diễn viên chính thu hút sự chú ý khi xuất hiện

Nói về sự trở lại màn ảnh rộng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc cho hay: “Với Ngọc, mỗi lần trở lại với điện ảnh đều mang đến một cảm giác rất khác. Sau một khoảng thời gian, mình có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Ngọc hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong “Chị chị Em em 3”, nhất là ở những khía cạnh mà trước đây Ngọc chưa có nhiều cơ hội thể hiện.”

Chia sẻ về quá trình hóa thân thành Thị Mầu, Kỳ Duyên cho biết: “Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến Duyên phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì, nhưng khi đi sâu hơn, Duyên nhận ra có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân cô ấy. Với Duyên, thử thách là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn đó, để khán giả vừa có thể tò mò về Thị Mầu, vừa có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy”.

Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc rạng rỡ trong buổi công chiếu

Đảm nhận vai diễn liền chị Thị Nương si mê người anh nuôi, Chi Pu chia sẻ: “Điều khiến Chi suy nghĩ nhiều nhất về Thị Nương là những cảm xúc mà cô ấy không thể dễ dàng nói ra. Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Chi nghĩ đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi, bởi ngoài đời, đôi khi chúng ta cũng phải đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình nghĩ mình nên làm”.

Không xem đây là một vai diễn dễ dàng, Steven Nguyễn tiết lộ về nhân vật Văn Cường: “Steven luôn muốn mỗi vai diễn mình nhận đều mang đến một điều gì đó mới mẻ, cả với bản thân lẫn khán giả. Với“Chị chị Em em 3”, điều thú vị là nhân vật không chỉ được xây dựng qua những gì thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc cần được khám phá”.

Ca sĩ Văn Mai Hương đến chúc mừng những đồng nghiệp thân thiết

Diễn viên Quốc Anh gây chú ý với màn “khoe thân” táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Anh chia sẻ về cảnh nóng của mình với Ninh Dương Lan Ngọc: “Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật”.

Một khán giả tại buổi công chiếu chia sẻ: “Tôi đã rất mong chờ sự quay trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng và bộ phim đã hoàn toàn vượt kỳ vọng của tôi với một drama tình ái cực kỳ phức tạp. Đây là một bộ phim cực kỳ lôi cuốn và chắc chắn mình sẽ ra rạp xem lại khi phim có buổi sneak show ngày 29.11”.

Quốc Anh lần đầu tiên có cảnh nóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc

Sự kiện premiere không chỉ là dịp hội ngộ của ê-kíp và các nghệ sĩ, mà còn là cơ hội để ê-kíp chính thức giới thiệu thành quả sau quá trình thực hiện bộ phim, đồng thời gặp gỡ truyền thông, nghệ sĩ và những khán giả đầu tiên có cơ hội thưởng thức tác phẩm. Với sự kết hợp giữa bối cảnh Kinh Bắc xưa, câu chuyện tình ái nhiều biến động và dàn diễn viên đa dạng màu sắc, “Chị chị Em em 3” mang đến một lựa chọn khác biệt giữa bức tranh điện ảnh tháng 10. Bộ phim tiếp nối tinh thần của thương hiệu bằng những mối quan hệ phức tạp, các xung đột cảm xúc và những bí mật có thể làm thay đổi cục diện câu chuyện.

Sau buổi premiere, sự đón nhận và những chia sẻ đầu tiên từ khách mời sẽ góp phần mở ra cuộc trò chuyện về bộ phim trước khi tác phẩm chính thức ra rạp. “Chị chị Em em 3” với sự đan xen của tình yêu, danh phận và những bí mật, hứa hẹn đưa khán giả bước vào một cuộc chơi cảm xúc khó đoán trên màn ảnh rộng tại các suất chiếu sớm sau 18:00 ngày 29.10.2026 và công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 30.10.2026.

Những hình ảnh khác của sự kiện:

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