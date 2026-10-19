Đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, hộ kinh doanh, cơ sở cho thuê trọ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy &CNCH khu vực số 34 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với UBND xã và Công an xã Phượng Dực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC cho hơn 100 người đại diện cho các xưởng sản xuất, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở cho thuê trọ, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.

Các cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia tập huấn về PCCC và CNCH tại hội trường UBND xã Phượng Dực

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 34 đã tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của chủ cơ sở cho thuê trọ, chủ các xưởng sản xuất, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ quan doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn chi tiết các giải pháp tăng cường an toàn PCCC và CNCH, cho các nhà ở nhiều căn hộ và cơ sở cho thuê trọ như: Các giải pháp phòng cháy, tăng cường giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn chặn cháy lan, giải pháp cảnh báo cháy sớm, trang bị phương tiện chữa cháy.

Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cơ bản đã được trang bị tại cơ sở, bao gồm: bình chữa cháy xách tay dạng bột, bình chữa cháy khí CO₂, vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy và các phương tiện, dụng cụ CNCH thông dụng.

Hướng dẫn cụ thể cách nhận biết, kiểm tra tình trạng hoạt động, nguyên tắc sử dụng, quy trình thao tác và các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng từng loại phương tiện; tổ chức thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, triển khai vòi và lăng phun chữa cháy, sử dụng các dụng cụ CNCH cơ bản để hỗ trợ di chuyển, cứu người bị nạn. Qua đó, giúp học viên nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng sử dụng phương tiện được trang bị, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra tại cơ sở.

Hướng dẫn các học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy

Thông qua buổi tuyên truyền, tập huấn, chủ hộ gia đình, chủ các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, xưởng sản xuất đã nhận thức rõ, việc triển khai đầy đủ các biện pháp PCCC không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ cơ sở và cá nhân trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cộng đồng và cũng thức rõ ràng về vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra một môi trường sống và làm việc an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, giảm thiểu rủi ro cháy nổ và bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người.