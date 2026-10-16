Đảm bảo an toàn cháy, nổ tại Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước

ANTD.VN - Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, Công an TP Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước địa chỉ thuộc phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Đội PCCC cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại cơ sở, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên và thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước địa chỉ thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại cơ sở; hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy, các bước xử lý khi phát hiện sự cố; cách báo động, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức thoát nạn an toàn…Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện, thiết bị máy móc, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chủ động phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu và biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trong phạm vi bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn Đội viên Đội PCCC cơ sở và cán bộ nhân viên cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, “đối với các cơ sở, việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ mà mỗi cán bộ, công nhân viên cần được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu phát hiện sớm, báo động kịp thời và sử dụng đúng phương tiện chữa cháy ban đầu, nguy cơ cháy lan và thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể”.

Trong khuôn khổ chương trình, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã phối hợp với Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo tình huống giả định đã được xây dựng trong phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Theo đó, tình huống giả định xảy ra cháy khu vực nhà văn phòng, nguyên nhân do chập điện gây cháy. Sau khi có sự cố xảy ra, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, cắt điện toàn bộ cơ sở, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do khối lượng chất cháy nhiều, lực lượng tại chỗ không kiểm soát được đám cháy. Lực lượng PCCC cơ sở đã gọi điện thoại báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 10 phút tích cực triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, toàn bộ người bị nạn và tài sản đã được đưa về nơi tập kết an toàn.

Báo cáo viên phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH tới cán bộ, công nhân viên Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước

Việc thực tập phương án chữa cháy nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại cơ sở.

Thông qua chương trình tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy,đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước. Qua đó, mỗi cán bộ, công nhân viên có thể trở thành một “hạt nhân” trong công tác PCCC tại nơi làm việc. Không chỉ thực hiện nghiêm các quy định an toàn, người lao động còn cần chủ động nhắc nhở đồng nghiệp, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và báo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý.

Từ thực tế công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra, huấn luyện và thực hành phương án CC, CNCH; bởi sự chủ động, bình tĩnh và kỹ năng đúng trong những phút đầu của sự cố có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát đám cháy và bảo đảm an toàn cho người và tài sản.