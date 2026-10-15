Đảm bảo an toàn cháy, nổ tại các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho gần 200 hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.

Sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định

Đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy, nổ có thể xuất phát từ những bất cập trong bố trí mặt bằng, sử dụng điện, bảo quản hàng hóa hoặc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong không gian sinh hoạt của gia đình. Đáng chú ý, khi xảy ra cháy vào ban đêm hoặc tại thời điểm có đông người, hàng hóa tập kết nhiều, việc phát hiện, xử lý sự cố và tổ chức thoát nạn có thể gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chủ động nhận diện nguy cơ, duy trì các điều kiện an toàn và trang bị kỹ năng ứng phó là yêu cầu thiết thực đối với mỗi hộ gia đình.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã tập trung phổ biến những quy định pháp luật về PCCC&CNCH gắn với đặc điểm hoạt động của các hộ kinh doanh; phân tích những sơ hở, thiếu sót thường gặp và hướng dẫn biện pháp khắc phục. Trong đó, nhấn mạnh việc sử dụng điện an toàn, kiểm tra thiết bị và dây dẫn điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí hàng hóa cách xa khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, không tích trữ hàng hóa tại cầu thang, hành lang và lối thoát nạn. Các hộ gia đình cũng được khuyến cáo chủ động kiểm tra phương tiện chữa cháy tại chỗ, duy trì lối thoát nạn thông thoáng và xây dựng phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.

Báo cáo viên phổ biến những quy định pháp luật về công tác PCCC&CNCH

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, chương trình dành thời gian hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy mới phát sinh. Cán bộ hướng dẫn trực tiếp các bước kiểm tra bình, thao tác sử dụng, lựa chọn vị trí tiếp cận và giữ khoảng cách an toàn khi chữa cháy. Qua đó, người dân được tiếp cận trực quan với phương tiện chữa cháy ban đầu, hiểu rõ hơn cách thức vận hành và những nguyên tắc cần tuân thủ khi xử lý sự cố.

Thông qua nội dung hướng dẫn và thực hành, các hộ gia đình được củng cố kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng chủ động xử lý khi xảy ra sự cố. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh, ngay khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng hô hoán, cảnh báo những người xung quanh, tổ chức chữa cháy ban đầu đồng thời gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời triển khai phương án xử lý. Việc sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cần được thực hiện ngay khi đám cháy mới phát sinh, trong điều kiện bảo đảm an toàn; trường hợp đám cháy có nguy cơ lan rộng, xuất hiện nhiều khói, khí độc hoặc đe dọa tính mạng, cần ưu tiên thoát nạn an toàn, không cố gắng chữa cháy khi vượt quá khả năng kiểm soát.

Các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia lớp tuyên truyền PCCC&CNCH

Hoạt động tuyên truyền tại xã Phúc Thịnh góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến trực tiếp từng hộ gia đình, từng bước nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tự kiểm tra và chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn ngay trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng cháy từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 20 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kỹ năng PCCC&CNCH phù hợp với từng nhóm đối tượng, loại hình cơ sở; góp phần xây dựng địa bàn an toàn về phòng cháy, chữa cháy, phục vụ hiệu quả đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.