ANTD.VN - Ngày 29-9, Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng; cùng hơn 80 các cơ sở có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, tư vấn thiết kế, thi công về PCCC và chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và trên địa bàn các xã Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Thượng Phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu được Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ; hướng dẫn các quy định, trách nhiệm và những nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với cắt giảm yêu cầu về an toàn PCCC. Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở vẫn phải chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào hoạt động.

Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Đội phó Đội CC và CNCH khu vực số 32 chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị

Nội dung hội nghị tập trung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH; hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính, điều kiện an toàn PCCC và các yêu cầu có liên quan đối với hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công về PCCC theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về PCCC và CNCH tại cơ sở. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân nắm vững quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 32 tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC.

Việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH vào thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và cơ sở trên địa bàn các xã Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân và Thượng Phúc tiếp tục chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.