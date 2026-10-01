Đại tá Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận nhiệm vụ mới tại Ban Tổ chức Trung ương

Đại tá Trần Văn Quang được nhận nhiệm vụ mới tại Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương là niềm vinh dự vô cùng to lớn của cá nhân đồng chí và cũng là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an Thủ đô luôn được Đảng, Nhà nước, Ngành Công an và Nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đại tá Trần Văn Quang - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, sáng 28/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Đức Long cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Quyết định về việc Đại tá Trần Văn Quang nhận nhiệm vụ mới ở Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang



Trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận đây là một dấu mốc đặc biệt. Việc bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới là niềm tự hào chung của lực lượng vũ trang Thủ đô khi một cán bộ tại chỗ được cấp trên tin tưởng giao trọng trách tại cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Lãnh đạo và cán bộ Công an TP Hà Nội chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều cán bộ từ nguồn tại chỗ đã trưởng thành qua thực tiễn, tiếp tục gánh vác trách nhiệm chỉ huy hoặc được giao giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công an và cơ quan Đảng. Những kết quả ấy được tạo nên từ quá trình kiên trì giao việc, rèn người, từ sự công tâm trong đánh giá cán bộ.

Giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đưa ra 3 yêu cầu khắt khe, đòi hỏi Đại tá Trần Văn Quang phải tiếp nối truyền thống, giữ vững sự liêm chính và đổi mới phương pháp làm việc theo hướng quyết liệt, sâu sát; Đồng thời, cần nhanh chóng vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, khả năng xây dựng thể chế để tham mưu những đề xuất có chiều sâu, sát thực tế. "Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm và sự cống hiến", đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh và căn dặn đồng chí Trần Văn Quang phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, duy trì mối liên hệ, phối hợp với Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả công tác chung.