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Thế giới

Đài Loan tặng tàu tuần tra trọng tải 500 tấn cho Philippines

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Mai Phương

ANTD.VN - Cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tặng tàu tuần tra cho Philippines, trong một động thái được cho là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên.

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Ảnh: NHK

Theo các nguồn tin, cơ quan này đã quyết định trao tặng cho Philippines một tàu tuần tra trọng tải 500 tấn mà Đài Loan đã không còn sử dụng. Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines không có quan hệ ngoại giao. Đây là lần đầu tiên vùng lãnh thổ Đài Loan cung cấp một tàu như vậy cho Philippines.

Trước đó, Đài Loan đã cung cấp tàu cho một số quốc gia có quan hệ ngoại giao, trong đó có Quần đảo Marshall và Palau. Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi trong các lĩnh vực nghiên cứu hải dương và hỗ trợ nhân đạo.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các tàu tuần duyên và tàu nghiên cứu của Cảnh sát biển Trung Quốc đang tăng cường hoạt động tại vùng biển xung quanh đảo Đài Loan. Trong khi đó, Philippines đang mâu thuẫn với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông.

Việc Đài Loan tặng tàu tuần tra cho Philippines diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gây sức ép thông qua các hoạt động gọi là “vùng xám”, tức các hoạt động chưa đến mức gây ra xung đột vũ trang.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Đài Loan #tàu tuần tra #Philippines

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