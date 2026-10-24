Đại học Nhật Bản đổ xô xin tài trợ quốc phòng, phá vỡ rào cản tồn tại nhiều thập kỷ

ANTD.VN - Chương trình trợ cấp nghiên cứu liên kết với Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chứng kiến ​​số lượng đơn đăng ký từ các trường đại học tăng vọt.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi hoan nghênh các trường đại học đăng ký chương trình trợ cấp nghiên cứu quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây trong giới học thuật nước này đối với việc tham gia vào an ninh quốc gia.

Những băn khoăn lâu nay của giới học thuật Nhật Bản đối với các nghiên cứu liên quan đến quốc phòng đang dần nhường chỗ cho xu hướng hợp tác sâu rộng hơn với cơ quan an ninh, khi các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử và thiết bị không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã lựa chọn 47 đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình Thúc đẩy nghiên cứu công nghệ an ninh năm tài khóa 2026.

Đây là cơ chế hỗ trợ tài chính cho các nghiên cứu cơ bản có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chương trình năm nay ghi nhận 560 hồ sơ đăng ký, mức cao nhất kể từ khi được triển khai vào năm 2015.

Theo giới chức quốc phòng Nhật Bản, kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn của các trường đại học và viện nghiên cứu đối với các dự án có liên quan đến quốc phòng.

Trong nhiều năm, không ít cơ sở giáo dục đại học tại Nhật Bản tránh tham gia các chương trình do Bộ Quốc phòng tài trợ vì lo ngại các thành tựu khoa học có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của các công nghệ lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sự vừa có thể áp dụng trong quốc phòng, đang làm mờ đi ranh giới truyền thống giữa hai lĩnh vực này.

Hội đồng Khoa học Nhật Bản cũng thay đổi quan điểm khi cho rằng việc tách biệt tuyệt đối giữa công nghệ dân sự và quân sự không còn phù hợp với thực tiễn phát triển khoa học hiện đại.

Sau thay đổi này, số lượng trường đại học tham gia các chương trình nghiên cứu có yếu tố quốc phòng tăng đều qua các năm.

Chính phủ Nhật Bản cũng thúc đẩy việc huy động các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia phát triển công nghệ quốc phòng thế hệ mới.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm AI, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, công nghệ tàng hình và hệ thống không người lái, nhằm tăng cường năng lực phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.