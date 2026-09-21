Đại học Công nghệ Đông Á giành giải Nhất toàn đoàn tại VietFuture Awards 2026

ANTD.VN -Vượt qua nhiều dự án đến từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, thầy và trò Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) đã xuất sắc giành Giải Nhất toàn đoàn tại VietFuture Awards 2026. Đặc biệt, cả ba dự án của Nhà trường đều được vinh danh, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Tiềm năng.

Sân chơi đổi mới sáng tạo quy mô toàn quốc

Vòng chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 17–18/9 tại TP.HCM. Lễ công bố và vinh danh được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức chiều 18/9, trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2026.

Được khởi xướng từ năm 2023, VietFuture Awards không chỉ là một cuộc thi dành cho sinh viên mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ươm tạo, giúp các dự án từ giảng đường được phản biện, hoàn thiện, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư để từng bước tiến tới ứng dụng và thương mại hóa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, VietFuture Awards 2026 ghi nhận: 190 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đăng ký tham gia; 245 đề cử đến từ 36 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc; 141 dự án xuất sắc, quy tụ khoảng 800 sinh viên từ 34 cơ sở đào tạo bước vào vòng chung tuyển; Các dự án tập trung giải quyết những bài toán thuộc 14 lĩnh vực trọng điểm; 30 dự án tiêu biểu được lựa chọn trưng bày và trình diễn sản phẩm trực tiếp tại Tech4Life 2026; Hơn 1.000 sinh viên, giảng viên, đại diện doanh nghiệp và khách mời tham dự sự kiện.

Vòng chung tuyển được tổ chức với 5 hội đồng đánh giá, quy tụ 17 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các quỹ đầu tư. Từ 141 dự án tranh tài, Ban tổ chức đã lựa chọn 25 dự án xuất sắc nhất để trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Tiềm năng.

EAUT dẫn đầu thành tích tại VietFuture Awards 2026

Tại vòng chung tuyển, các dự án của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tạo dấu ấn nổi bật nhờ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và tiềm năng giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Với kết quả đặc biệt ấn tượng, Nhà trường được vinh danh ở các hạng mục:

· Giải Nhất toàn đoàn: Trường đại học có nhiều giải thưởng nhất; 1 giải Nhất cho Dự án Mirror Nav – Hệ thống dẫn đường thông minh tích hợp trên gương xe máy; 1 giải Nhì cho Dự án CodeAdapt AI – Nền tảng học tập thích ứng; và 1 giải Tiềm năng cho Dự án LemoGuide – Hệ thống giáo dục cá nhân hóa và định hướng nghề nghiệp với AI.

Đáng chú ý, Mirror Nav là một trong 5 dự án giành giải Nhất tại VietFuture Awards 2026. Sản phẩm được vinh danh ở lĩnh vực “Các ứng dụng sử dụng công nghệ mới” nhờ ý tưởng sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn và khả năng hỗ trợ người điều khiển xe máy tiếp cận thông tin dẫn đường thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, CodeAdapt AI và LemoGuide tiếp tục thể hiện thế mạnh của sinh viên EAUT trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục. Nếu CodeAdapt AI hướng tới xây dựng một nền tảng học tập có khả năng thích ứng với năng lực và tiến độ của từng người học, thì LemoGuide tập trung cá nhân hóa hành trình giáo dục, hỗ trợ người dùng khám phá năng lực và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Việc cả ba dự án tham dự đều được trao giải đã giúp Khoa Công nghệ Thông tin EAUT giành Giải Nhất toàn đoàn, đồng thời đưa Trường Đại học Công nghệ Đông Á trở thành cơ sở giáo dục có nhiều dự án đạt giải nhất tại VietFuture Awards 2026.

Thành tích này không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc của sinh viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo gắn với thực hành, ứng dụng công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Thành quả của một hành trình nghiên cứu nghiêm túc

Đằng sau những giải thưởng là quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm bền bỉ của các nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin.

Từ việc nhận diện vấn đề, xây dựng giải pháp, phát triển sản phẩm đến kiểm tra tính năng và chuẩn bị thuyết trình trước hội đồng chuyên môn, các nhóm đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Quá trình này không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn rèn luyện khả năng làm việc nhóm, quản lý tiến độ, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Sự đồng hành của đội ngũ giảng viên trong định hướng chuyên môn, phát triển sản phẩm và hoàn thiện phương án trình bày cũng là yếu tố quan trọng giúp các dự án của EAUT chinh phục hội đồng giám khảo.

Khi kiến thức giảng đường trở thành sản phẩm thực tiễn

Thành tích tại VietFuture Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của định hướng đào tạo gắn với thực hành và trải nghiệm tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Những kiến thức về công nghệ, lập trình, dữ liệu và phát triển hệ thống không chỉ dừng lại trong bài giảng mà đã trở thành nền tảng để sinh viên xây dựng sản phẩm, giải quyết các bài toán thực tế và từng bước tiếp cận nhu cầu của thị trường.

Thông qua cuộc thi, sinh viên EAUT còn có cơ hội trình bày và bảo vệ ý tưởng trước các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện quỹ đầu tư; đồng thời mở rộng kết nối với các nhóm nghiên cứu, cộng đồng công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn quốc.

Sau khi được trao giải, các dự án sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn ươm tạo, kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong mạng lưới VINASA nhằm tìm kiếm cơ hội thử nghiệm sản phẩm, hợp tác nghiên cứu và phát triển, hướng tới thương mại hóa.

Khẳng định tinh thần sáng tạo của sinh viên EAUT

Giải Nhất toàn đoàn tại VietFuture Awards 2026 là dấu mốc đáng tự hào của Khoa Công nghệ Thông tin nói riêng và Trường Đại học Công nghệ Đông Á nói chung.

Thành tích không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo của sinh viên mà còn khẳng định môi trường đào tạo năng động, đề cao nghiên cứu ứng dụng và phương châm “học để làm” của Nhà trường.

Từ giảng đường đến sân chơi đổi mới sáng tạo toàn quốc, sinh viên EAUT đang từng bước khẳng định khả năng biến ý tưởng thành những sản phẩm có giá trị đối với cộng đồng và thực tiễn.