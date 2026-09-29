Đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý về dự án Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi

Các ĐBQH dự phiên thảo luận

Sáng nay, 29-9, hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách đã thảo luận về các dự án Luật, Bộ luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, trong đó có dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Đây là 2 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất - Quốc hội khóa XVI.

Sau kỳ họp, Cơ quan chủ trì soạn thảo, Cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan đã phối hợp và hoàn thiện thêm một bước, có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH và ý kiến các cơ quan có liên quan. UBTVQH cũng đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật này…

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận

Qua thảo luận, các ĐBQH đánh giá cao Chính phủ đã cầu thị, nghiêm túc, khẩn trương trong việc nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ĐBQH và các cơ quan hữu quan, các chuyên gia để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Hình sự, các đại biểu góp ý về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 57 của dự thảo Bộ luật; về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và cá nhân phạm tội dưới danh nghĩa pháp nhân thương mại tại Điều 77; về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tội ở lại Việt Nam trái phép tại Điều 347...

Các đại biểu cũng góp ý về khoản 1, Điều 23 của dự thảo sửa đổi liên quan đến phòng vệ chính đáng và cho rằng, trong xu thế hiện nay, việc hoàn thiện quyền phòng vệ chính đáng là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền sống chính đáng của người dân.

Ngoài ra, nhiều ĐBQH cũng quan tâm góp ý vào các quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác ở Điều 134 của dự thảo Bộ luật; về tội phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng ở Điều 206…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu

Với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), qua thảo luận, các ĐBQH cơ bản đồng tình và đánh giá cao việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo. Các đại biểu cũng đã có những đóng góp ý kiến cụ thể về các nội dung như: trách nhiệm thông báo của người bào chữa; các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; thẩm quyền trưng cầu giám định của lực lượng Kiểm lâm…

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến của các vị ĐBQH và các cơ quan tổ chức hữu quan để tiếp tục hoàn chỉnh hai dự thảo bộ luật nêu trên và các tài liệu kèm theo đúng quy định, trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.