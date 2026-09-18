Đã tìm thấy thi thể nam sinh rơi xuống cống bị nước cuốn

ANTD.VN - Khoảng 11h30 hôm nay (18-9), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Khoảng 10h ngày 17-9-2026, người dân trên địa bàn phường Đông Ngạc phát hiện 1 xe máy đã cũ bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước, xung quanh không thấy người điều khiển phương tiện.

Khu vực nơi nam sinh viên bị rơi xuống

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Đông Ngạc và các lực lượng chức năng đã có mặt, thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc

Qua rà soát xác định chiếc xe máy trên mang tên anh N.Đ.S trú tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Anh S cho biết đưa chiếc xe trên cho con trai là cháu N.Đ.S - sinh viên năm thứ nhất Đại học Mỏ - địa chất sử dụng làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên gia đình đã mất liên lạc với con từ tối 16-9.

Trước đó, thợ lặn cũng đã tìm thấy mũ bảo hiểm của nam thanh niên trong ống cống

Nghi vấn có thể cháu S đã bị rơi xuống ống cống, tối 17-9, các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm nam sinh.

Khoảng 11h15 ngày 18-9, thợ lặn thông báo tìm thấy mũ bảo hiểm của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách nơi xảy ra sự việc hơn 100m. Và sau đó, khoảng 11h30 đã tìm thấy thi thể một nam giới tại miệng cống cầu Mỏ.