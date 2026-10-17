Cựu sao Man United bị kẻ trộm đột nhập nhà riêng

ANTD.VN - Mới đây, ngôi sao Antony của Real Betis vừa đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, bức xức kể lại việc nhà riêng bị trộm đột nhập trong lúc đang thi đấu trận gặp Porto ở Champions League.

Cụ thể, cầu thủ này chia sẻ qua dòng trạng thái được đăng tải trên trang cá nhân bằng tiếng Tây Ban Nha: “Thật khó để diễn tả cảm giác khi nhà mình bị đột nhập. Thật đáng buồn khi tất cả những gì chúng ta đã đạt được bằng bao nỗ lực, công sức và sự cống hiến lại bị lấy đi bởi một người không hề biết đến những khó khăn mà chúng ta đã phải trải qua để có được từng thành quả đó. Nhưng điều khiến tôi đau lòng và tức giận nhất không chỉ là sự mất mát về vật chất. Đó là cảm giác bất an ở nơi lẽ ra chúng ta phải cảm thấy được bảo vệ nhất. Đó là nhìn vào gia đình mình và thấy trong mắt những người tôi yêu thương nhất nỗi sợ hãi và bất an mà tình huống này để lại.”

Antony bất ngờ bị trộm ghé thăm khi đang thi đấu (Ảnh: Getty Images)

Tư dinh của các cầu thủ ngôi sao thường xuyên trở thành mục tiêu của những kẻ trộm bởi nhiều người trong số họ sở hữu những khối tài sản kếch xù. Có thể kể đến Reece James hay Raheem Sterling cũng đã từng là nạn nhân của những kẻ đạo chích. Thậm chí Reece James còn bị cuỗm mất huy chương vô địch Champions League giành được cùng Chelsea.

Tình huống trớ trêu này xảy ra khi Antony vừa cùng Real Betis giành chiến thắng 3-2 trước Porto, trong đó cầu thủ người Brazil đóng góp 1 kiến tạo với cú trả ngược tinh tế tạo điều kiện cho Cucho Hernadez băng vào dứt điểm.

Sự cố xảy ra khi cầu thủ người Brazil cùng Real Betis thi đấu tại Champions League (Ảnh: Getty Images)

Antony chuyển đến Real Betis từ Man United vào kì chuyển nhượng hè 2025. Trước đó, chân chạy cánh này ghi 12 bàn sau 96 trận khoác áo “Quỷ đỏ thành Manchester”. Tại Real Betis, anh dần tìm lại được cảm hứng chơi bóng đã mất trong quãng thời gian ở Anh và dần trở thành trụ cột trong đội hình mà HLV Manuel Pellegrini xây dựng.