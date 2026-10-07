Cựu quan chức CIA nhận tội biển thủ 194 triệu USD

ANTD.VN - Một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nhận tội lạm dụng quyền hạn và dựng lên các chương trình tuyệt mật giả để biển thủ khoảng 194 triệu USD công quỹ, mua hàng trăm thỏi vàng, bất động sản và nhiều tài sản xa xỉ.

Số vàng và tiền mặt thu giữ tại nhà của David J. Rush ở Ashburn, Virginia ngày 19-5-2026

David J. Rush, 49 tuổi, trú tại Ashburn, bang Virginia, nhận tội gian lận chuyển khoản tại tòa án liên bang ngày 6-10.

Bị cáo có thể phải nhận mức án tối đa 20 năm tù và dự kiến bị tuyên án ngày 28-1-2027.

Theo hồ sơ, Rush dựng lên một “chương trình tuyệt mật” nhằm hợp thức hóa việc chuyển khoảng 145 triệu USD từ một hợp đồng của chính phủ tới công ty do mình kiểm soát.

Số tiền sau đó được sử dụng để mua 4 bất động sản hạng sang tại Palm Beach và Hobe Sound, bang Florida, với mục đích bán lại kiếm lời.

Rush còn bịa ra “hoạt động nhạy cảm của chính phủ” để mua hàng trăm thỏi vàng bằng công quỹ.

Khi khám xét nhà riêng của cựu quan chức này hồi tháng 5-2026, các đặc vụ thu giữ 298 thỏi vàng trị giá khoảng 46 triệu USD, hơn 2 triệu USD tiền mặt, 35 đồng hồ xa xỉ và 2 xe BMW.

Rush cũng thừa nhận đã cho phép sử dụng hơn 1,8 triệu USD ngân sách để thuê các chuyến bay riêng phục vụ mục đích cá nhân.

Theo thỏa thuận nhận tội, bị cáo đồng ý giao nộp ít nhất 194 triệu USD cùng số vàng, ô tô, đồng hồ và các bất động sản liên quan.

Hồ sơ còn cho thấy Rush từng tiết lộ cho một quan chức nước ngoài thông tin nhận dạng về nguồn tin bí mật của Chính phủ Mỹ.

Tài liệu không nêu quốc gia của quan chức này, song cảnh báo hành động có thể gây nguy hiểm cho nguồn tin và các nhân viên tình báo phụ trách.

Các điều tra viên xác định Rush đã khai gian lý lịch để thăng tiến, tự nhận từng là phi công Hải quân Mỹ và có bằng của Đại học Clemson cùng Học viện Bách khoa Rensselaer. Trên thực tế, Rush không phải phi công và chưa từng theo học tại hai cơ sở này.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan này đã chuyển vụ việc cho FBI ngay sau khi cuộc điều tra nội bộ phát hiện dấu hiệu phạm tội.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định Rush đã lạm dụng quyền hạn, phản bội lòng tin của công chúng và sử dụng nguồn lực dành cho an ninh quốc gia để làm giàu cá nhân.