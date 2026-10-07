Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa trả lại 200.000 USD nhằm “né” trách nhiệm trong vụ “Bầu Đoan”

ANTD.VN - Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị xác định phạm tội với vai trò tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á của “Bầu Đoan” trúng đấu giá đất và sau đó trả lại tiền “cảm ơn” nhằm “né” trách nhiệm tại Dự án Quảng Thành.

Trong vụ án liên quan đến bị can Cao Tiến Đoan (tức “Bầu Đoan”, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) trốn thuế hơn 15 tỷ và “thâu tóm” Dự án Quảng Thành (Thanh Hóa) gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Thi (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh” về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị xác định phạm tội với vai trò tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á của “Bầu Đoan” trúng đấu giá đất sai quy định tại Dự án Quảng Thành, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng trong vụ án "Bầu Đoan".

Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Thi nhận chỉ đạo từ ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá) và ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) về chủ trương tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á trong quá trình tham gia đấu giá để lấy tiền “nuôi” đội bóng đá địa phương này.

Trên cơ sở đó, bị can Thi yêu cầu bị can Lê Phương Nam (khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách công tác định giá đất) về việc “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp”.

Lê Phương Nam hiểu “mức giá phù hợp” là để tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á trúng đấu giá với giá thấp nên đã can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của Công ty Tư vấn thẩm định giá Tiên Phong. Việc này giúp đưa ra giá khởi điểm thấp nhất, ở mức 230 tỷ đồng cho Dự án Quảng Thành, trực tiếp tạo điều kiện không chính đáng đối với công ty của “Bầu Đoan”.

Ngoài ra, bị can Cao Tiến Đoan nhiều lần nhắn tin cho Thi trình bày các khó khăn về thủ tục, chậm tiến độ trong quá trình đấu giá cũng như các khó khăn về tài chính của đội bóng. “Bầu Đoan” còn nhờ Nguyễn Văn Thi chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá nhanh chóng đưa dự án ra đấu giá.

Do vậy, vị Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Lê Anh Xuân (khi đó là Bí thư Thành uỷ Thanh Hóa) và Trần Anh Chung (Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá) về việc đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để giúp đỡ “Bầu Đoan” giải quyết khó khăn về tài chính.

Bị can Nguyễn Văn Thi - cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Nhằm thúc đẩy việc nhanh chóng phê duyệt giá khởi điểm đưa dự án ra đấu giá, tháng 2-2024, Cao Tiến Đoan đã gặp Lê Phương Nam tại phòng làm việc và đưa cho bị can này 50 triệu đồng.

Tại thời điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm, Nghị định số 12/2024 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành, do đó giá khởi điểm đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành theo quy định của pháp luật là 262 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các cá nhân trên đã điều chỉnh lại giá đất theo Nghị định 12/2024. Do trước đó đã có hành vi can thiệp vào việc xác định giá của công ty tư vấn nên xác định giá khởi điểm là 245 tỷ đồng (thấp hơn so với quy định).

Sau khi Công ty BĐS Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 20-1-2025, “Bầu Đoan” đến nhà riêng của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thi chúc Tết, kèm một chai rượu cao và 200.000 USD để cảm ơn việc vị nà đã hỗ trợ đội bóng. “Bầu Đoan” còn đề nghị bị can Thi tiếp tục quan tâm “thu xếp” cho đội bóng có thêm “mặt bằng” để có nguồn thu.

Kết luận điều tra còn thể hiện, ngày 4-9-2025, Nguyễn Văn Thi biết được Cơ quan Cảnh điều tra đang làm rõ các hành vi sai phạm của Công ty BĐS Đông Á và dự án Quảng Thành nên hẹn gặp ông Cao Hoàng Đức (Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa) tại một khu vực vắng người ở Khu công nghiệp Hoằng Long.

Hai người sau đó cùng lên ô tô và Thi đưa cho Cao Hoàng Đức số tiền 200.000 USD, đồng thời hướng dẫn vị này viết giấy nhận lại tiền với nội dung: “Ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”. Ngày viết giấy nhận tiền lùi lại thành 22-2-2025 để trốn tránh trách nhiệm có liên quan.

Thời gian sau, Nguyễn Văn Thi nhận thức hành vi phạm tội của bản thân nên đã đầu thú. Quá trình điều tra, cựu Phó Chủ tỉnh tỉnh Thanh Hóa lại “không thừa nhận hành vi phạm tội”, đồng thời cho rằng việc chỉ đạo Lê Phương Nam “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp” là chỉ đạo xác định giá đất phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với Lê Phương Nam, cơ quan điều tra đánh giá quá trình điều tra, bị can này đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Nhưng sau đó, bị can Nam lại cho rằng bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.